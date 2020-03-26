የሀረሪ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ የኮረና ቫይረስ ለመከላከል የሚያስችሉ ውሳኔዎችን አሳለፈ

ሀረር ኢዜአ መጋቢት 17 ቀን 2012 ዓም የሀረሪ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ የኮረና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳለፈ ።
የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው የክልሉ መንግስት ካቢኔ የኮረና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከልና በሽታው ቢከሰት የከፋ ጉዳት ሳያስከትል ለመቆጣጠር እንዲያስችል ባለ 21 ነጥብ የጥንቃቄ መልዕክቶችና ማሳሰቢያዎችን አስተላልፏል።
ሁሉም የመንግስት ተቋማት ለአካል ጉዳተኛ፣ ዕድሜያቸው 50 አመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ፤ ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች ፣ ህመም ያለባቸው ሰራተኞች፣ ራቅ ካለ አካባቢ እየተመላለሱ የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች ፈቃድ ወስደው በቤታቸው እንዲቆዩ ወስኗል ።
ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ፣ መጠጥ ቤቶች፣ የምሸት ጭፈራ ቤቶችና ሌሎች ተመሳሳይ አገልግሎት መስጫ ድርጅቶችን ለጊዜው እንዲዘጉ መወሰኑን መግለጫው ያትታል ።
በሁሉም የመንግስትና የግል የጤና ተቋማት ተኝተው ለሚታከሙ ህሙማን ከአንድ በላይ አስታማሚ ማስገባት እንደማይቻልና የስፖርት ውድድሮችና የአካል ብቃት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ለጊዜው እንዲዘጉ ተወስኗል ።
ማረሚያ ቤት፣ የህፃናት ማሳደጊያና የአረጋውያን መጦሪያ ስፍራዎች ለቫይረሱ መዛመት ምቹ በመሆናቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ፣ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ የሚደረግላቸው ይሆናል ሲልም መግለጫው ያትታል ።
በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተደቀነው አደጋና ስጋት ሙሉ ለሙሉ መከላከልና ለመቆጣጠር እስኪቻል ድረስ ከአካላዊ ንክኪና ከእጅ ለእጅ መጨባበጥ ከመቆጠብ ባለፈ የማህበራዊ ግንኙነትን መቀነስ እንደሚገባም በመግለጫው ተጠቅሷል ።
ሁሉም አካላትና ህብረተሰቡ ከላይ የተዘረዘሩት ድንጋጌዎችን የማክበርና የማስከበር ብሎም ለተፈፃሚነታቸው የመተባበር ኃላፊነትና ግዴታ እንዳለባቸው ተጠቁሟል ።