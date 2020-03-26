የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያስችሉ ውሳኔዎች አሳለፈ

መቀሌ /ኢዜአ/መጋቢት 17/2012ዓም የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ይረዳሉ ያላቸውን ውሳኔዎች አሳለፈ ።
የክልሉምክትል ርእስ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዛሬ በሰጡት መግለጫ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር በክልሉ ከከተሞች ወደ ከተሞችና ወደ ገጠር የሚደረጉ ዝውውሮች ለ15 ቀናት እንዲገደቡ ተወስኗል ።
የክልሉ ስራ አስፈፃሚኮሚቴ ትናንት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ግብረ ሃይል ባቀረበለት መነሻ ሃሳብ ዙርያ በመወያየት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል ።
የሰዎችን እንቅስቃዎችን ጨምሮ ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብበት ትላልቅ ገበያዎች ጭምር ለሁለት ሳምንታት እንዲዘጉ መወሰኑን ምክትል ርእሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል።
የማዘጋጃ ቤትና የገቢዎች አገልግሎቶችን ለሁለት ሳምንታት ያህል እንዲቋረጡ መደረጉንም ምክትል ርእስ መስተዳድሩ አስታውቀዋል ።
ውሳኔው ተዝካር፣ሰርግና ሌሎች ህዝብ በብዛት የሚሰባሰቡበት ማህበራዊ ግንኝነቶች ጭምር የሚከለክል ነው ተብሏል ።
የከተማ ታክሲ ስምንት ሰው ፣ባለ ሶስት እግር ባጃጅ ደግሞ አንድ ሰው ብቻ እንዲጭኑ ትናንት መመሪያ መውረዱ ይታወቃል።