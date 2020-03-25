የኢፌዲሪ መከላከያ ሰራዊት ምስራቅ ዕዝ የኮሮናቫይረስን የመከላከል ስራ እያከናወነ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 16/2012(ኢዜአ)የኮረናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያስችሉ የቅድመ መከላከል ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የኢፌዲሪ መከላከያ ሰራዊት ምስራቅ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ አስታወቀ።
በኢትዮጵያ ቫይረሱ እንደገባ ከተነገረበት ጊዜ አንስቶ ስርጭቱን ለመከላከልና ለመግታት በመንግስት በኩል ውሳኔዎች እየተላለፉና ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ።
በመሆኑም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና የሰራዊቱን ጤንነት ለመጠበቅ የሚያስችሉ የቅድመ መከላከል ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የምስራቅ ዕዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀኔራል ዘውዱ በላይ ገልጸዋል።
ሰራዊቱ በጋራ የሚኖር፣ በጋራ የሚበላና የሚንቀሳቀስ በመሆኑ የቅድመ መከላከል ስራው ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ እነደሆነም ተናግረዋል።
ይህንን ለማስተባበርና ለማቀናጀት የሚያስችል ግብረ-ሃይል ተቋቁሞ ስራ መጀመሩንም ዋና አዛዡ ጠቁመዋል።
የምስራቅ ዕዝ ጤና መምሪያ ሃላፊ ተወካይ ኮሎኔል ሁሴን ጃራ በበኩላቸው፤ ሰራዊቱ ከሚገኝባቸው ክልሎች ጋር በመነጋገር የመከላከል ስራው በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የተለያዩ የፅዳት እቃዎች መከፋፈል መጀመሩን ጠቅሰው በቀጣይም ይህንን የማስፋፋት ስራ እንደሚሰራ አክለዋል።
ሰራዊቱም ከካንፕ እንዳይወጣ ከአገር ቤት ፍቃድ የተመለሱ የሰራዊት አባላትም በተዘጋጀው ለይቶ ማቆያ ገብተው አስፈላጊው ምርመራ እየተደረገላቸው ወደ ካንፕ እንዲገቡ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የምስራቅ ዕዝ የሰራዊት አባላት ከማንኛውም አቅጣጫ በአገራችን ላይ የሚቃጣን ጥቃት ለመመከት የሚያስችል ዝግጁነት እንዳላቸው የዕዙ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀኔራል ዘውዱ ተናግረዋል።
የዕዙ አባላት በቀጠናቸው የተለያዩ የልማት ስራዎችን በገንዘብና በጉልበት ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉም ብለዋል።
የምስራቅ ዕዝ የሰራዊት አባላት ላለፉት ዘጠኝ አመታት ያለማቋረጥ የቦንድ ግዥ በመፈፀም ላይ ይገኛሉ።
በዓለም ላይ እስካሁን ድረስ በ190 አገሮች 444 ሺህ 359 ሰዎች በኮሮናቫይረስ ሲያዙ ከእነዚህ መካከል 19 ሺህ 753 ሕይወታቸው አልፏል።
ከ112 ሺ 33 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ማገገም እንደቻሉ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ያሳያል።
በኢትዮጵያም እስካሁን 12 ሰዎች በኮሮናቫይረስ የተያዙ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል።