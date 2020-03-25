በአዲስ አበባ የዑራኤል አካካቢ የሚገኙ ነጋዴዎች ነፃ የንጽህና መጠበቂያ አገልግሎት እየሰጡ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 16/2012(ኢዜአ) በአዲስ አበባ የዑራኤል አካካቢ የሚገኙ ነጋዴዎች የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ለአካባቢው ማህበረሰብና ደንበኞቻቸው ነፃ የንጽህና መጠበቂያ አገልግሎት እየሰጡ ነው።
ኢዜአ በስፍራው በመገኘት የአካባቢው ነጋወዶች በመተባበር ለነዋሪዎች ሳሙና እና ውሃ በማዘጋጀት የንፅህና አገልግሎት አንዲያገኙ እያደረጉ ነው።
ዓለም አቀፍ ስጋት የሆነው የኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የእጅ ታጠቡ መርሃ ግብር ተግባራዊ እንዲደረግ ጥሪ ማድረጋቸው ይታወሳል።
በዚህም ነጋደዎቹ ተነሳስተው የተቻላቸውን ድጋፍና አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
ካነጋገርናቸው ነጋደዎች መካክል አቶ አለሙ አብርሃም ለደንበኞቻቸውና በአካባቢው ለሚተላለፉ ሰዎች ከሳሙናና ውሃ በተጨማሪ የንፅህና መጠበቂያ አልኮልና ሳኒታይዘር በነፃ እየሰጡ መሆኑን ተናግረዋል።
በእጅ መታጠቢያው ወደ ድርጅቱ የሚመጡ ደንበኞችና የአቢው ሰዎች እንድገለገሉ እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል።
በመከላከል ሂደቱ ከተባበርንና ከመንግስት የሚሰጡ መመሪያዎችን በአግባቡ መተግበር ከተቻለ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቆጣጠር ይቻላል ሲሉም ተናግረዋል።
አቶ ይትባረክ አብርሃም የተባሉት ነጋደ በበኩላቸው የኮሮናቫይረስ ካለው ፈጣን የስርጭት ባህሪ በመነሳትና በመከላከል ተግባሩ ለመሳተፍ የንጽህና አገልግሎቱን ለመስጠት መነሳሳታቸውን ተናግረዋል።
የቫይረሱን ስርጭት በጋራ መከላከል እንዲቻል ሁሉም የንግዱ ማህበረሰብ ለደንበኞቻቸውና ለህብረተሰቡ የንፅህና መጠበቂያዎችን ሊለግሱ ይገባልም ብለዋል።
“ወረርሽኙን በመግታት ሂደት የቻይናን መልካም ተሞክሮ በመውሰድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ ለማጥፋት ርብርብ ማድረግ ይገባልም ነው ያሉት።
የንጽህና አገልግሎቱን ሲጠቀሙ ያገኘናቸው ሰዎችም የነጋደዎቹ ተግባር የሚያስመሰግን መሆኑን ገልጸዋል።