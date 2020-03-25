በትግራይ ክልል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ አዲስ የትራንስፖርት መመሪያ ወጣ

አክሱም፣ መጋቢት 16/2012 9ኢዘአ) የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል አዲስ የትራንስፖርት መመሪያ ወጥቶ ተግባራዊ መሆን መጀመሩን የትግራይ ክልል ኮንስትራክሽን ፣ መንገድና ትራንስፖት ቢሮ ገለጸ።
የቢሮው ምክትል ሀላፊ ወይዘሪት ራሄል ሀይሉ እንደገለፁት የከተማ ታክሲ ስምንት ሰዎች ፣ባለ ሶስት እግር ባጃጅ ደግሞ ከአንድ ሰው በላይ እንዳይጭን መወሰኑን ተናግረዋል።
ከፍተኛና መካከለኛ የህዝብ ትራንስፖርት ማመላለሻዎች ደግሞ በተሳፋሪዎች መኽል ላይ አንድ ክፍት ወንበር እንዲኖር ተወስኗል።
መመሪያው በሁሉም መናኽሪያዎችና ተሸከርካሪዎች በሽታውን ከሰው ወደ ሰው እንዳይተላለፍ የሚረዱ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር እንዲኖር የሚያደርግ ነው ።
ውሳኔው ከዛሬ ጀምሮ ከክልል እስከ ወረዳ ደረጃ ተግባራዊ እንዲሆን ለመንገድ ትራንስፖርት ሰራተኛችና ለትራፊክ ፖሊስ መመሪያው መተላለፉን አስረድተዋል።
መመሪያውን ተግባራዊ የማያደርግ አሽከርካሪ ከስራ እስከ ማገድ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወሰድ ምክትል የቢሮ ሀላፊዋ ገልጸዋል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ችላ ማለት በሚታይባቸው የእምነት ተቋማት፣ የቀን ሰራተኞች የሚሰበሰሰቡባቸው ስፍራዎች ተጨማሪ እርምጃ እንዲወሰድም አንዳ አንድ ነዋሪዎች ጠይቀዋል።
የአክሱም ከተማ ነዋሪ መምህር አዳል ገብረመድህን እንዳሉት መራራቅ አንድ የመከላከያ መንገድ መሆኑን ተገንዝበን መንግስት ያወጣውን መመሪያ መተግበር ያስፈልጋል ።
በተለይም ከተፈቀደላቸው ወንበር ውጭ ትርፍ በመጫን ከአክሱም ሽሬ የሚመላለሱ የህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች በመኖራቸው ቁጥጥሩ መጠናከር አለበት ብለዋል ።