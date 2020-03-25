የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የትራንስፖርት ፈላጊዎች ሰልፍ ጥግግት እንዳይኖር መደረግ ይኖርበታል ተባለ

አዲስ አበባ መጋቢት 16/2012 (ኢዜአ) የታክሲ ተራ አስከባሪዎች ህብረተሰቡ ለትራንስፖርት ግልጋሎት ሲሰለፍ ጥግግት እንዳይኖር በማድርግ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እንዲሰሩ የትራንስፖርት ባለስልጣን አሳሰበ።
የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳሬክተር አቶ ምትኩ አስማረ ለኢዜአ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ በሰዎች ንክኪና በትንፋሽ የሚተላለፍ በመሆኑ በትራንስፖርት አካባቢ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል።
በዓለም ላይ በፍጥነት እየተዛመተ የመጣውን የኮሮናቫይረስ ለመከላከል ጥንቃቄ እንዲደረግባቸው መንግስት ካተኮረባቸው ዘርፎች አንዱ ትራንስፖርት ነው።
በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ ህብረተሰቡ እንዲሁም አሽከርካሪዎች ከንክኪ በመራራቅና እጃቸውን በመታጠብ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ግንዛቤ እየተሰጠ ቢሆንም መዘናጋቶች ይስተዋላሉ።
ህብረተሰቡ የታክሲም ሆነ ሌሎች የትራንስፖርት አማራጮችን ለመጠቀም ሲሰለፍ ጥግግት መኖሩንም ጠቁመዋል።
በመሆኑም ይህ ሁኔታ ለቫይረሱ መተላለፍ ምቹ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፍልጋል ብለዋል።
በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ የታክሲ ተራ አስከባሪዎችም ሰልፍ የሚጠብቁ ሰዎች ተራርቀው እንዲሰለፉ በማስተባብር ሃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የታክሲ ማህበራትም የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስ ለአባላቶቻቸው ማድረግ ስላለባቸው ጥንቃቄ ግንዛቤ መስጠት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ እራሱን ከቫይረሱ ለመከላከል አስቸኳይ ጉዳይ ወይም ስራ ካላጋጠመው በስተቀር እንቅስቃሴውን እንዲቀንስም መክረዋል።
አስገዳጅ ሁኔታዎች ተፈጥረው እንቅስቃሴ ሲያደርግም ሰው ባልበዛበት እንዲሁም የሚጓጓዝበትን ተሽከርካሪ መስኮት ከፍቶ ሊሆን ይገባል ብለዋል።
በትራንስፖርት ውስጥ በሚኖር የእርስ በእርስ ንክኪና የሰዎች ትንፋሽ የበሽታውን ስርጭት እንደሚያባብስ በመግለጽ አገልግሎት ሰጪዎች የተሳፋሪዎችን ቁጥር መቀነስ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በቀን እስከ 120 ሺህ ሰዎችን ሲያጓጉዝ የመነበረው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎቱን ወደ 50 በመቶ መቀነሱን ለአብነት አንስተዋል።
ትርፍ የሚጭኑ ታክሲ አሽከርካሪዎችም ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት እንዳይሆኑ ትርፍ መጫን እንደሌለባቸው አሳስበዋል።
ሸገር፤ አንበሳና የፐብሊክ ሰርቪስ አውቶብሶች በሽታውን ለመከላከል በወንበር ልክ በመጫንና ተሳፋሪዎች ወደ አውቶቡስ ሲገቡ በአልኮል እጃቸውን እንዲያጸዱ እየተደረገ ይግኛል።
የታክሲ አሽከርካሪዎችም ራሳቸውን ከቫይረሱ ለመከላከል አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉና የተሽከርካሪውንም ንጽህና እንዲጠብቁ መክረዋል።
የትራንስፖርት እጥረቱን ለመቀነስ በርካታ የአዲስ አበባባና የፌደራል መንግስት ሰራተኞች በቤታችው ሆነው እንዲሰሩ መወሰኑ ይታወቃል።