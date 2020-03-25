በቤንሻንጉል ጉሙዝ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራው የበለጠ እንዲጠናከር ርእሰ መስተዳድሩ አሳሰቡ

አሶሳ መጋቢት 16 / 2012 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሮና በሽታ ለመከላከል የተጀመረውን ጥረት የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሳሰቡ፡፡
በሽታውን ለመከላከል በክልል ደረጃ የተቋቋመው ግብረሃይል በመከላከሉ ሥራ ላይ ተወያይቷል፡፡
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና የግብረ ሃይሉ ሰብሳቢ አቶ አሻድሊ ሃሰን እንደተናገሩት በመከላከሉ ሥራ ንጽህና መጠበቅ ወሳኝ ድርሻ አለው ፡፡
በክልሉ በአሶሳ ከተማም ሆነ በገጠር አካባቢ የውሃ እጥረት ቢኖርም የሚመለከታቸው የውሃ አገልግሎት መስሪያ ቤቶች ያለውን የውሃ መጠን በአግባቡ እያደረሱ ባለመሆኑ ሕብረተሰቡ እየተቸገረ መሆኑን ግብረ ሃይሉ ተረድቷል፡፡
የውሃ እቅርቦቱን በተመለከተ አገልግሎትን የሚመለከታቸው አካላት ችግሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ፈጥነው በመፍታት ለግብረሃይሉ ሪፖርት እንዲያቀርቡ አሳስበዋል፡፡
አጎራባች የደቡብ ሱዳንና ሱዳን ድንበሮች የተዘጉ ቢሆንም በህገ-ወጥ መንገድ አቋርጠው አሶሳ ድረስ የሚገቡ አንዳንድ ሰዎች መኖራቸውን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ የጸጥታ ሃይሎች ቁጥጥራቸውን እንዲያጠብቁ አሳስበዋል፡፡
ከኢንቨስትመንት በተያያዘ ከካማሽና መተከል ዞኖች ወደ አዲስ አበባ እንዲሁም ከአሶሳ ወደ አዲስ አበባ ደርሰው የሚመለሱ ተመርምረው እንዲገቡ የማድረግ ስራ በቅርቡ ይጀመራል ብለዋል፡፡
በመንግስት ተቋማት ውስጥ የተጣበበ አቀማመጥ ያላቸው ቢሮዎችም የሠራኞቻቸውን አቀማመጥ እንዲያስተካክሉ አዘዋል ።
በከተማው ውስጥም ሆነ ወደ ወረዳዎች ትርፍ በመጫን የሚደረግ የትራንስፖርት አገልግሎት የትራፊክ ፖሊሶች ጥብቅ ቁጥጥር እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፈዋል ።
ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው መዝናኛዎችን ጨምሮ ሰርግና ሃዘን የመሳሰሉ ሌሎች ማሕበራዊ ግንኝነቶች ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቆሙ የሚል አቅጣጫ አስቀምጠዋል ።
በሽታውን ለመከላከል ከሚሰበሰበው ግብረ ሃይል በስተቀር በፌደራል መንግስት ማንኛውም ስብሰባ እንዳይካሄድ የተላለፈው ውሳኔ በአግባቡ ተግባራዊ መደረግ አለበት ብለዋል ።
አጋጣሚውን ተጠቅመው የግል ጥቅማቸውን ለማሳካት የሚጥሩ ህገ-ወጥ ነጋዴዎች የክልሉ መንግስት እንደማይታገስም ርእሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል ።
ክልሉ ለኮሮና መከላከል ስራ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር መድቦ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረገ መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ ።