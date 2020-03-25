የአፍርካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ በአፈሪካ ለኮሮናቫይረስ መከላከያ የ3 ቢሊዮን ዶላር ብድር ፈቀደ

አዲስ አበባ መጋቢት 16/2012 (ኢዜአ) የአፍርካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ በአፍሪካ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የ3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ብድር ይፋ አደረገ።
አፍሪካን ቢዝነስ እንደዘገበው ባንኩ ብድሩን የፈቀደው በአፈሪካ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል እንድውል ነው።
በተለይም የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመቀነስና የአህጉሪቱን የወጪ ንግድ ለማጠናከር ያለመ እንደሆነም ተመልክቷል።
አፍሪካ ከቱሪዝም ዘርፍ የገቢ መቀነስ፣ የፍጆታ እቃዎች መወደድ፣ አምራች ዘርፉ ምርቱን የሚሸጥበት ሰንሰለት የመዛባትና ሌሎች ፈተናዎች ሊገጥማት እንደሚችል የባንኩ ፕሬዚዳንት ቤንዲክት ኦርማህ ተናግረዋል።
በመሆኑም አፍሪካ ፈጣንና ለውጥ የሚያመጣ የገንዘብ ድጋፍና ትብብርና ትሻለች ብለዋል።
ለዚህም የአፍርካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ ለአገራቱ ብድር ማመቻቸቱን ጠቁመዋል።
የአፍርካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ የፓን አፍሪካ ዘርፈ ብዙ የፋይናንስ ተቋም ሲሆን ዋና መስያቤቱም ካይሮ ይገኛል።