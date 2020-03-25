የኮሮና በሽታ ስለሚተላለፍ ከረዳቱ መልስ አትቀበሉ በማለት ሲያጨበረብር የተገኘ አሽከርካሪ ተያዘ

አዳማ ፣ መጋቢት 16/2012 (ኢዜአ) ከአዳማ ወደ መቂ ህዝብ ጭኖ ሲጓዝ የነበረው አውቶቡስ አሽከርካሪ የኮሮና በሽታ ስለሚተላለፍ ከረዳቱ መልስ አትቀበሉ በማለት ሲያጨብረብር ተገኝቶ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ።
የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር አስቻለው አለሙ ዛሬ ለኢዜአ እንደተናገሩት የተያዘው ግለሰብ የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3 – 41561 ኦ.ሮ የሆነ የህዝብ ማመላለሻ በማሽከርከር ላይ የነበረው ነው።
ግለሰቡ ከቃል ባለፈ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ረዳቱን መልስ እንዳትጠይቁ የሚል ማስታወቂያ በተሽከርካሪው ውስጥ በመለጠፍ ጭምር ሲያጭበረብር እንደተደረሰበት አመልክተዋል።
ዛሬ ከአዳማ ወደ መቂ ህዝብ ጭኖ እየተጓዘ እያለ ተይዞ ሲጠየቅም የኮሮና ቫይረስ በንኪኪ ስለሚተላለፍ መልስ እንዳይጠይቁን ለማሳሰብ ነው ሲል ምላሽ መስጠቱንም ኮማንደር አስቻለው ገልጸዋል።
ከአዳማ ዎለንጪት በሚወስደው የሐረር መስመር ላይ ተመሳሳይ ተግባር የፈፀሙ ሌሎች ግለሰቦችም ትናንት መያዛቸውን ጠቁመዋል።
በገጠር ወረዳዎችና ከተሞች የፀረ ተዋሲያስን አልኮል ለመግዛት ወጪ እያወጣን ነው በማለት ከታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ የተገኙ አሽከርካሪዎች ላይ መንጃ ፍቃድ ከመንጠቅ ጀምሮ ከመስመር ውጪ የማድረግ እርምጃ እንደተወሰደባቸው አስታውቀዋል።
አሽከርካሪዎችም ሆነ ባለንብረቶች ይህን ተገንዝበው በመንግስት የወጣውን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ አስገንዝበዋል።
በተለይ መጋረጃዎችን ያለመጠቀም፣ትርፍ ወንበሮችን ማስወገድ፣መስኮቶችን መክፈትና በወንበር ልክ በመጫን የበሽታውን ስርጭት ለመግታት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ እንደዚህ ዓይነት የማጭበርበር ተግባር ሲያጋጥመው ፈጥኖ ወደ ህግ አካላት በማሳወቅ የድርሻውን እንዲወጣም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።