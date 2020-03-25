የፌደራል ፖሊስ አመራሮችና አባላት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየሰሩ ነው

ድሬዳዋ፣ሀረር ፣መጋቢት 16/2012 (ኢዜአ) በምስራቁ የሀገራችን ክፍል የሚገኙ የፌዴራል ፖሊስ አመራሮችና አባላት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን ድርሻ ለማበርከት እየሰሩ መሆናቸውን ገለፁ ።
በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የምስራቅ ኢትዮጵያ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ጌትነት ዋሴ እንደገለፁት ከአዋሽ እስከ ጎዴ የሚገኙት አመራሮችና አባላት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል የተናጠልና የጋራ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ፡፡
የሀገሪቱ የሠራዊት አባላት ሰላምና ፀጥታ ከማስጠበቅ በዘለለ በሀገር ደረጃ የሚያጋጥመውን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ በግንባር ቀደምትነት የመከላከል ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ ብለዋል፡፡
የፌደራል ፖሊስ አባላት ትላንት በድሬዳዋ ህዝብ በሚሰበሰባቸው አካባቢዎች በመዘዋወር እጅ የማስታጠብ ፣ ግንዛቤ የመፍጠርና የጥንቃቄ መንገዶችን በተግባር የማሳየት ስራ አከናውነዋል ።
ኮማንደር ኩሻ ታዬ በሰጡት አስተያየት በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ የሠራዊቱ አባላትና አመራሮች በዕዙ ሥር በሚገኙ የጤና መኮንኖች የሚተላለፉ የቫይረሱን መከላከያ መንገዶች በአግባቡ በመተግበር ላይ መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡
አባላቱ የሚያከናውኑዋቸውን ተግባራት ህብረተሰቡም እንዲፈጽማቸው በምስራቁ ክፍል ቅስቀሳ እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሰኢድ ዩሱፍ በበኩላቸው የሠራዊቱ አመራሮች ቫይረሱን ለመከላከል ያከናወኑዋቸው ተግባራት በአርአያነት የሚጠቀስና ሁሉም የአስተዳደሩና የፌደራል ተቋማት ሊከተሉት የሚገባ ተግባር ነው ብለዋል ።
በድሬዳዋ አስተዳደር አንድ ሰው ተጠርጥሮ ነጻ መሆኑን ከተረጋገጠው በስተቀር በቫይረሱ የተጠረጠረ አለመኖሩን ገልፀው ነዋሪው ለዘመናት ያዳበረውን የጋራ አኗኗርና አሰራር ለጊዜው እንዲገታ የማድረግ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀዋል ።
በተጨማሪ እጅን በሳሙና የመታጠብና ከሰላምታ እንዲቆጠብ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ በድምፅ ማጉያ ጭምር ትምህርት እየተላለፈ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የሀረሪ ክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን በበኩሉ በማረሚያ ቤት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ከታራሚዎች፣ ከክልሉና ከምስራቅ ሐረርጌ የፖሊስ አባላት የተወጣጣ ግብረ ሃይል አቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል ።
ኮሚሽነር አለምጸሃይ ታደሰ እንደገለጹት በማረሚያ ቤት ከንጽህና መጠበቅ አኳያ ይታይ የነበረውን የውሃ አቅርቦት ችግር በአሁኑ ወቅት በማሻሻል ሁሉም ታራሚዎች ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ እየተደረገ ነው ።
የጤና ባለሙያዎችን ወደ ተቋሙ በማምጣት ስለኮሮና ቫይረስ በሽታ መከላከልና መደረግ ስለሚገባው የጥንቃቄ ስራዎች ግንዛቤ የመስጠት ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል።
ከዘመድ፣ቤተሰብና ከሌሎች ወዳጅ ዘመድ ለታራሚው ወደ ማረሚያ ቤት ይመጡ የነበሩ ምግብ ነክ እና ሌሎች ቁሳቁሶች በማስቀረት የተቋሙን የምግብ አቅርቦት የማሻሻል ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅትም የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቶአቸው ወደ ማረሚያ ቤቱ ለሚመጡ አዳዲስ ታራሚዎች የህክምና ምርመራ በማድረግ ለብቻቸው የሚቆዩበት ክፍል መዘጋጀቱን ኮሚሽነሯ ገልፀዋል ።
በፌዴራል ደረጃ በተሰጠው መመሪያ መሰረት ህጻናትን ይዘው የሚገኙ ሴቶች፣ቀላል እስራት የተፈረደባቸው ፣በማረሚያ ቤት ቆይታቸው መልካም ስነ ምግባር ያሳዩና ሌሎችን መረጃዎች አጠናቅቀን የሚለቀቁትን ለመልቀቅ እየተጠባበቅን ነው ብለዋል ።
በተያያዘም በሐረሪ ክልል ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የምግብና ሌሎች ሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 6 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የክልሉ ንግድ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
የጽህፈት ቤቱ ሐላፊ አቶ አብዱልፈታህ ኢብራሂም እንደተናገሩት ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት በሩዝ፣ዘይት፣ሎሚ እና የህክምና አልኮል ላይ አለግባብ ጭማሪ አድርገው በመሸጣቸው ነው።
የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በክልሉ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ አስፈላጊው እርምጃ እንደሚወሰድ መግለጻቸው ይታወሳል።