የተሰረቁ 22 ተሽከርካሪዎች ከተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ዋሉ

ሀዋሳ፣ መጋቢት 15/2012 (ኢዜአ) ከሌላ አካባቢ ተሰርቀው ሀዋሳ ከተማ የተገኙ ሞተር ብስክሌቶችን ጨምሮ 22 የተለያዩ ሞዴል ተሽከርካሪዎች ከተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማዋ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ኢዮብ አቤቶ ዛሬ እንደገለጹት ፖሊስ ወሰን ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመከላከል ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ ነው፡፡
በዚህም ሰሞኑን በተደረገው እንቅስቃሴ ተሰርቀው ወደ ከተማዋ የገቡ 12 የተለያየ ሞዴል ያላቸው ተሽከርካሪዎችና 16 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል።
አስር ሞተር ብስክሌቶችና ከጉዳዩ ጋር የተጠረጠሩ 21 ግለሰቦችም መያዛቸውንም አስታውቀዋል።
እንደ ምክትል ኮማንደር ኢዮብ ገለጻ ተሰርቀው ወደ ከተማዋ ከሚገቡ ተሽከርካሪዎች ጋር በተያያዘ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው።
ከአሁን በፊት በቁጥጥር ስር ውለው ለህዝብ ይፋ የተደረጉት አራት የተሰረቁ ተሽከርካሪዎች ባለቤቶቻቸው ህጋዊ ሊብሬ በመያዝ መቅረባቸውን ጠቅሰው፤ “በቀጣይ በህግ አግባብ ንብረታቸውን እንዲረከቡ ይደረጋል ” ብለዋል ፡፡
ከዚህም ሌላ ሁለት ሽጉጦች ከነ አዘዋዋሪዎቹ ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑንም ጠቁመዋል።
በከተማዋ ሰሞኑን ተከስቶ ከነበረው የነዳጅ ዕጥረት ጋር ተያይዞ ከማደያ ውጭ ቤንዚን ሲቸረችሩ የተገኙ በርካታ የሞተር ዘይት መሸጫ ንግድ ቤቶች እንዲታሸጉና ያከማቹት ነዳጅም መወረሱን አመልክተዋል ፡፡