የሃኪሞች ማህበር ኮሮናን በመከላከሉ ላይ የድርሻውን ለመወጣት እየሰራ መሆኑን ገለጸ

ባህርዳር መጋቢት 15/2012 የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ላይ የድርሻውን ለመወጣት እየሰራ መሆኑን የአማራ ሃኪሞች ማህበር አስታወቀ።
የማህበሩ ፕሬዝደንት ዶክተር አብርሃም ታደሰ የኮሮና ቫይረስን አስመልክተው ማምሻውን በሰጡት መግለጫ ላይ እንዳሉት ማህበሩ አባላቱን በማስተባበር በሽታው በሀገሪቱ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ጉዳዩን በቅርበት በመከታተል ስለመከላከያ ዘዴ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እየሰጠ ይገኛል።
የበሽታውን ችግር ከጤና ባለሙያው የበለጠ የሚረዳ ባለመኖሩ ግንባር ቀደም በመሆን ለመስራት ከመቼውም ጊዜ በላይ ራሱን ዝግጁ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።
የኮሮና ስጋት በጤና ባለሙያዎችና በመንግስት ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ የሲቪክና በጎ አድራጎት ማህበራት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች የድርሻቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል።
መንግስትም ከሙያ ማህበራት ጋር በመተባበር በሽታውን ለመከላከል የመመርመሪያ መሳሪያዎችንና ተጓዳኝ የመገልገያ ቁሳቁሶች በፍጥነት ተደራሽ እንዲያደርግም አመልክተዋል።
ህብረተሰቡም ከአሳሳች መረጃዎች ራሱን በመቆጠብ ከአላስፈላጊ ጥግግቶችና ንክኪዎች ራሱን በማራቅ ቤተሰቡንና ማበረሰቡን እንዲጠበቅም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ማህበሩ ከአንድ ሺህ 200 በላይ አባላትን አቅፎ በጎንደር፣ ደሴ፣ ባህርዳርና በአዲስ አበባ ቅርንጫፎችን ከፍቶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ተገልጿል።