በጋምቤላ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሁሉም በቅንጅት እንዲሰራ ተጠየቀ

ጋምቤላ ኢዜአ መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓም በጋምቤላ ክልል የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እንዲረባረቡ የክልሉ ምክትል ርእሰ መስተዳድር አሳሰቡ ።
በጋምቤላ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጥሪ አቀረቡ።
በክልሉ የኮሮና ቫይረስን ለመከለካል በተቋቋመው ግብረ ሃይል እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን በጋምቤላ ከተማ ትናንት ገምግሟል።
ምክትል ርዕሰ ማሰተዳደሩ አቶ ተንኳይ ጆክ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ክልሉ ሰፊ የድንበር ፣ ወሰንና ከፍተኛ የስደተኛ ቁጥር ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የአደጋ ተጋላጭነቱ ከፍተኛ ነው።
የክልሉን የአደጋ ተጋላጭነት ታሳቢ ባደረገ መልኩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅትና በቁርጠኝነት ጠንክረው እንዲሰሩ አሳስበዋል ።
በተለይም በክልሉ ጠረፋማ የመግቢያና የመውጫ በሮች አካባቢ የሰዎችን ዝውውር ለመግታት የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች መጠናከር አለባቸው ብለዋል።
ቫይረሱን ለመከላከል በክልል ደረጃ የተቋቋመው ግብረ ሃይል እስከ ወረዳና ቀበሌ ድረስ በማዝለቅ የህብረተሰቡን ግንዛቤ የማሳደጉ ተግባርም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል።
በክልሉ የሚገኙ ስደተኞች በክልሉና ከክልል ውጪ የሚደረግ ዝውውርና እንቅስቃሴ ላልተወሰነ ጊዜ መገደብ እንዳለበትም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ለግብረ ሃይሉ አስገንዝበዋል።
በትራንስፖርት፣ በእምነት ተቋማት፣ በማረሚያ ቤቶችና በመጠጥ ቤቶች ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶች ውስን መሆናቸውን ጠቁመው በእነዚህ ዘርፍች ሰፊ ስራ ማከናወን ያስፈልጋል ብለዋል።
ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስ በሞቃታማ አካባቢ አይከሰትም ከሚለው የተሳሰተ አመላከከት በመውጣት እራሱንና ወገኑን ከቫይረሱ እንዲጠብቅም አሳስበዋል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ካን ጋልዋክ በበኩላቸው ቢሮው ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያካተተ ስምንት የቴክኒክ ኮሚቴ በማቋቋም ቫይረሱን ለመከላከል የሚስችል እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ስራ ገብቷል ።
በአሁኑ ወቅት በክልሉ ስድስት ጠረፋማ የመግቢያና የመውጫ በሮች የሙቀት ልየታ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝና በቀጣይ በሶስት ቦታዎች ላይ ተመሳሳይ ስራ ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ ሰባት ጤና ተቋማት በበሽታው የተጠረጠሩ ሰዎች ሲገኙ የለይቶ ማቆያ ቦታዎች ሆነው እንዲያገለግሉ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት መደረጉኑም የቢሮ ኃላፊው ገልፀዋል ።
በአንዳንድ የንግድ ተቋማት የንጽህና መጠበቂያና በምግብ ሸቀጦች ላይ የሚደረጉ የዋጋ ጭማሪዎችና ስወራ ላይ የተጠናከረ ክትትል ሊደረግ እንደሚገባ የገለፁት ደግሞ የግብረ ሃይሉ አባል ወይዘሮ ጽዮን ኃዋሪት ናቸው።