የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 15/2012 (ኢዜአ)በኦሮሚያ ክልል የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶችን ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትናንትናው እለት እንደገለጹት በአገሪቷ የሚካሄዱ ስብሰባዎች እንዲሁም በሃይማኖት ተቋማትና መዝናኛ ቤቶች አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ወረርሽኙን ከመከላከል እንጻር በቂ አይደለም።
መንግስት በጸጥታ መዋቅሩ አማካኝነት ለቫይረሱ መስፋፋት ምቹ በሆኑ ቦታዎች አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ለማቋረጥ ስራውን ይሰራል ማለታቸውም ይታወሳል።
በመሆኑም የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መደርሳ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሚደረገው ጥረት የክልሉ ፖሊስ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል።
በካምፕ እንዲሁም ከሕብረተሰቡ ጋር ተቀላቅሎ ያለው የፖሊስ አባል ቀደም ብሎ ስለ ቫይረሱ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው መደረጉንም ጠቅሰዋል።
”የኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተረጋገጠ በኋላ ሠራዊቱ ከላይ እስከ ታች ሕዝቡን የማስተማርና የማስተባበር ሥራ ሲያከናውን መቆየቱንም አስታውሰዋል።
በቀጣይም ለሕብረተሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠር ጎን ለጎን በሃይማኖት ተቋማት፣ በጫት ቤቶች፣ በመጥጥ ቤቶች እንዲሁም ብዙ ሰዎች የሚሳተፉባቸው ስብሰባዎች እንዳይካሄዱ የማድረግ ሥራ እንደሚሰራ ኮሚሽነር ጀነራሉ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ የጸጥታ አካሉ ከሚወስደው እርምጃ ይልቅ በመንግስት በኩል የሚተላለፉትን የጥንቃቄ እርምጃዎች ቢተገብር የተሻለ መሆኑንም ጠቁመዋል።
“በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ለህብረተሰቡ የተላለፈው መልዕክት ወቅታዊና ትክክለኛ በመሆኑ ፖሊስ ኃላፊነቱን ወስዶ ያስተገብራል” ብለዋል።
በኢትዮጵያ እስካሁን በ12 ሰዎች ላይ የኮሮናቫይረስ መገኘቱ ተረጋግጧል።