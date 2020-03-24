በፐብሊክ ሰርቪስ አውቶብሶች ሠራተኞች አሁንም ተጨናንቀው እየተጓዙ ነው

አዲስ አበባ፤መጋቢት 15/2012(ኢዜአ)በአንዳንድ የፐብሊክ ሰርቪስ አውቶቡሶች ላይ ሠራተኞች ለኮሮና ቫይረስ በሚያገልጥ ሁኔታ በተጨናነቀ እየተጓዙ ይገኛሉ።
የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅትም ከወንበር ውጭ እንዳይጫን መንግሥት መመሪያ ማስተላለፉን ገልጿል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እጅን በሣሙና መታጠብና በኬሚካል ማጽዳት፣ ርቀትን መጠበቅና በተሽከርካሪዎች ላይም በተቻለ መጠን ጥንቃቄ እንዲረግ በመንግሥት መወሰኑ ይታወቃል።
ሆኖም ግን የመንግሥት ሠራተኞችን በሚያጓጉዙ አንዳንድ የፐብሊክ ሰርቪስ አውቶቡሶች ሠራተኞች በብዛት ታጭቀው ሲጓዙ ይስተዋላል።
በአዲስ አበባና ዙሪያዋ ሠራተኞችን የሚያጓጉዙት እነዚህ አውቶቡሶች ከ90 በላይ ሰዎችን እንደሚያሳፍሩ የኢዜአ ሪፖርተር ተመልክቷል።
ይህ ሁኔታ የሠራተኞቹን ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት የሚጨምር ነው።
ሠራተኞች ወደ አውቶቡሶች ሲገቡ በእጃቸው ላይ የሚደረገው አልኮልም በቂ እንዳልሆነ መመልከት ተችሏል።
የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት በበኩሉ በአንዳንድ መስመሮች ያለውን ችግር ለመፍታት ያሉትን ሁሉንም አውቶቡሶች እንደሚያሰማራ ገልጿል።
ቫይረሱን ለመከላከል ሁሉም አውቶቡሶች በወንበር ልክ ብቻ እንዲጭኑ በመንግሥት መመሪያ መተላለፉን ያስታወሱት የድርጅቱ ትራንስፖርቴሽን ዳይሬክተር አቶ አማኑኤል ተዘራ ከፐብሊክ ሰርቪስ በተጨማሪ ሌሎች አውቶቡሶች እንደሚጨመሩም ለኢዜአ ተናግረዋል።
እንደ አቶ አማኑኤል ገለጻ ቫይረሱን ለመከላከል አውቶቡሶቹን በውኃና በበረኪና የማጽዳት፣ ለሠራተኞች የእጅ ማጽጃ አልኮል የማቅረብና መስኮቶች እንዲከፈቱ የማድረግ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው።
ሁሉም አውቶቡሶች ሠራተኞችን ሳያደርሱ ወደ ታክሲ ሥራ እንደማይሰማሩም በመግለጽ ከአዲስ አበባ አምስት ቦታዎች የሚነሱ 430 አውቶቡሶች በመዲናዋና ዙሪያዋ አገልግሎት እየሰጡ እንደሚገኙም አቶ አማኑኤል ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት በሰጡት መግለጫ በፐብሊክ ሰርቪስ ላይ ጠበቅ ያለ ክትትል እንዲደረግ ትዕዛዝ መስጠታቸው ይታወሳል።