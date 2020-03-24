የኮሮና ቫይረስ የከፋ ቀውስ ሳያስከትል መከላከል ይገባል

አክሱም፣ ሐረር፣ መቀሌ፤ መጋቢት14/2012ዓ.ም (ኢዜአ) – በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የከፋ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዳይከስት ሕዝቡ መንግሥት የሚያስተላልፋቸው አቅጣጫዎች በመተግበር በሽታው የመከላከል ሥራ ማጠናከር እንደሚገባ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ።
በተለየ ትኩረት ተሰጥቷቸው የሚወሰዱ እርምጃዎች በመተግበር የችግሩ አሳሳቢነት መቀነስ እንደሚቻል ምሁራኑ ገልጸዋል።
በዩኒቨርሲቲው የኢኮኖሚ መምህር አብርሃለይ ፀሐዬ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ ለመዛመት አመቺ በሚባሉ ቦታዎች መንግሥት ትኩረት አድርጎ እየወሰደው ያለው እርምጃ ተገቢ ቢሆንም በአተገባበር ላይ ክፍተቶች መኖራቸውን ተናግረዋል።
ምሁሩ እንዳሉት ስብሰባዎች መቀጠላቸው፣ ጭፈራ ቤቶች አለመዘጋታቸው እንዲሁም በቁሳቁስ አቅራቢዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር አለመደረጉ ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ።
የበሽታው አስከፊነት እና የሚያስከትለው ቀውስ በጥልቀት በመረዳት ማኅበረሰቡ መንግሥት እየወሰዳቸው ያሉት እርምጃዎች በመተግበር ተባባሪ መሆን አለበት ብለዋል።
በሽታውን ምክንያት በማድረግ የተከሰተው የዋጋ ጭማሪ የሕዝቡን ኑሮ ስለሚጎዳ መንግሥት የጀመረውን ቁጥጥር እስከ ቀበሌ ድረስ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት መምህር አብርሃለይ አሳስበዋል።
በዩኒቨርስቲው የፖለቲካል ሣይንስ መምህር ሃፍቶም ባዩ እንደተናገሩት እንዲህ ዓይነት የበሽታ ወረርሽኝ ሲከሰት ከመንግሥት ተከታታይ እርምጃ መውሰድ ይጠበቃል።
የኅብረተሰቡ ማኅበራዊ ግንኙነትና ትሥሥር ያለ ጥንቃቄ መቀጠሉ በሽታውን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ይጎደዋል ብለዋል።
ማኅበረሰቡ በራሱ ላይ እስኪደርስ መጠበቅ የለበትም ያሉት ምሁሩ መንግሥትና የጤና ባለሙያዎች የሚያስተላልፉት የመከላከያ መልዕክቶች መተግበር አስፈላጊ መሆኑን አስረድተዋል።
የበሽታውን በፍጥነት መዛመት አሳሳቢ ያደርገዋል ያሉት ምሁሩ በሽታው ወደ ክልሎችና የገጠር አካባቢዎች ከተዳረሰ ለመቆጣጠር አስከፊ ስለሚያደርገው በየደረጃው የሚገኙ አስተዳዳሪዎች ሕብረተሰቡ እንዲጠነቀቅ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በቀጣይም መንግሥት የበሽታውን የሥርጭት ሁኔታ እያየ ተጨማሪ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል ብለዋል።
በሌላ በኩል በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የተለያዩ የመከላከል ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ገልጸዋል።
የዩኒቨርስቲው ተማሪዎች በበኩላቸው ከሰዎች ጋር የሚደረግ ንክኪን በማስቀረትና የእጅ ንጽሕናን በመጠበቅ ከቫይረሱ ራሳቸውን እየጠበቁ መሆናቸው ተናግረዋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል ዩስፍ እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባቱ አስቀድሞ በተቋሙ ለሚገኙ ማኅበረሰብና ተማሪዎች የተለያዩ መረጃ በመስጠት ግንዛቤ የመፍጠር ሥራ ተከናውናል።
በተለይ በተቋሙ ማኅበረሰብ ራዲዮ፣ በቴሌቪዥን ስክሪን፣ በፖስተርና በተቋሙ ሰዎች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ባለሙያዎችን በመመደብ ግንዛቤ የመፍጠር ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅትም በተቋሙ በሦስቱም የመግቢያና መውጫ በሮች፣ በተማሪዎች መመገበያ፣ ማደርያና ቤተ መጽሐፍት እንዲሁም በግቢው በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የንጽሕና መጠበቂያዎችን በማስቀመጥ ተማሪውና ማኅበረሰቡ እንዲጠቀምና ቫይረሱን እንዲከላከሉ እየተደረገ ነው ብለዋል።
በተለይ ተማሪዎች አገልግሎት በሚያገኙባቸው የመመገቢያና ቤተ መጽሐፍት አካባቢ ተራርቆ የመሰለፍና የመቀመጥ ሂደት እንዲከናወን እንዲሁም ተጨማሪ አዳራሾችን ለማንበቢያ አገልግሎት እንዲውሉ መደረጉን ተናግረዋል።
በዋናው ግቢ ውስጥም ለቅድመ ጥንቃቄ ሲባል ለይቶ ማቆያ ማዕከልም መዘጋጀቱን ዶክተር ጀማል ዩስፍ ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲው የአራተኛ ዓመት የሕግ ተማሪ ማርታ ደመሳ እንደገለጸችው ንጽሕናንና ርቀትን በመጠበቅ የመከላከያ መንገዶችን ተግባራዊ እያደረግን ነው።
ቫይረሱ በሚገባው ልክ ትኩረትን እየሰጠሁና ከዩኒቨርስቲውና ከሌሎች ታማኝ ምንጮች መረጃዎች በመሰብሰብ ራሴን ከቫይረሱ እየጠበኩ እገኛለሁ ብላለች።
ራሱን ከንክኪ ነፃ በማድረግና ንጽሕናን በመጠበቅ ራሱን ከቫይረሱ እየጠበቀ መሆኑን የተናገረው ደግሞ የሦስተኛ ዓመት የሕግ ተማሪው ሙስጠፋ ከድር ነው።
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ከስምንት ሺህ በላይ ተማሪዎች በመደበኛው የትምህርት ፕሮግራም ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ሕገወጥ ስደት አንዱ የበሽታው ማስፋፊያ መንገድ ሊሆን ስለሚችል ተገቢውን ቁጥጥር እንዲደረግ በትግራይ ምሥራቃዊ ዞን የአጽቢ ወንበርታ ወረዳ ነዋሪዎች ጠይቀዋል።
የወረዳው የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኃይለ አስፋው እንደገለጹት ከወረዳው ባለፈው ዓመት ብቻ 3 ሺህ 573 ወጣቶች ከአገር መውጣታቸውን ገልጸው ከአገር በሚወጡት ላይ ብቻ ሳይይሆን ድንበር አቋርጠው በሚገቡትም ጭምር ጥብቅ ቁጥጥር ይደረጋል ብለዋል።