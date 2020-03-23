በከተማዋ ምክትል ከንቲባ የሚመራው ኮሚቴ ያሰባሰበውን የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ለተጠቃሚዎች አበረከተ

አዲስ አበባ መጋቢት 14/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መሪነት ከሰሞኑ የተቋቋመው የበጎ ፈቃድ ኮሚቴ 5 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር የሚገመት የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን አሰባስቦ አቅም ለሌላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አበረከተ።
ድጋፍ የተደረገላቸው የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮችም የድጋፉን አስፈላጊነት በመግለጽ ድጋፉ ቀጣይነት እንዲኖረው ለህብረተሰቡ የድጋፍ ጥሪ አቅርበዋል።
ከአምስት ቀናት በፊት ወጣቶችን፣ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችን፣ ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግልሰቦችን ያካተተውና በከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መሪነት የጸረ ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ 19) ወረርኝሽ መከላከል ኮሚቴ መቋቋሙ ይታወሳል።
በዚሁ ኮሚቴ ስር በንዑስ ኮሚቴነት 12 አባላት ያቀፈ የበጎ አድራጎት ስራዎችን የሚሰራ ኮሚቴም አቅም ለሌላቸው ሰዎች የሚበረከቱ የንጽህና መጠበቂያ ግብዓቶችን ሲያሰባሰብ ሰንብቷል።
በዚህም ከ270 ሺህ በላይ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ከተለያዩ ባለሃብቶችና በጎ አድራጊ ድርጅቶች አሰባስቦ በኤግዚቪሽን ማዕከል በተደረገ ስነ ሰርዓት ለተጠቃሚዎች አስተላልፏል።
ተጠቃሚዎቹ በከተማ አስተዳደሩ በከተማ ምግብ ዋስትና ተጠቃሚነት ከተለዩት በተጨማሩ ለተለያዩ የአረጋዊያን፣ የአዕምሮ ህሙማን፣ ሴቶችና በህጻናት ማሳደጊያ ለተሰማሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን ያካተተ መሆኑ ተመልክቷል።
የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ አድራጎት ማስተባበሪያ ቢሮ ሃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የኮሮናቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ የተሰበሰበው ቁሳቁስ የመግዛት አቅም ለሌላቸው ዜጎች ማዳረስ አስፈላጊ በመሆኑ ነው።
በዚህም በመጀመሪያው ዙር ከባለሃብቶች፣ ለጋሽ ድርጅቶችና በጎ ፈቃደኞች በድምሩ ከ5 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የንፅህና መጠበቂያ ለተጠቃሚዎች መበርከታቸውን ተናግረዋል።
ከተሰባሰቡት ግብአቶች መካከል ሳሙና፣ ቨረኪና፣ ሴኒታይዘር፣ አልኮል፣ ጓንትና ሌሎች የኮሮናቫይረስ መከላከያና ንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ይገኙበታል።
ከኮሚቴው አባላት መካከል ዑስታዝ አቡበከር አህመድ በሃይማኖትም ሆነ በኢትዮጵያዊ የመረዳት ባህል ተግባራዊ ድጋፍ ማድረግና መረዳዳት የሚጠይቅበት ወቅት መሆኑን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ ከባድ ስጋት ለደቀነው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጥንቃቄ ለማድረግ አቅም ለሌላው ዜጎች የሚደረገውን ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግ ድጋፉን እንዲያጠናክር ነው የጠየቁት።
”ለቅድመ ጥንቃቄ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ችግር ሊፈጠር ስለሚችል ከተደራጁ ተቋማት ባሻገር ሁሉም የዕለት ጉርስን ጨምሮ በዙሪያችን ያሉ እርዳታ የሚሹ ወገኖች ዘንድ መድረስና መታደግ ይገባል” ብለዋል።
በተለይም እድሜያቸው የገፉ፣ የአዕምሮ ህሙማንና ህጻናትን የመሳሰሉ የህብረተስብ ክፍሎች በልዩ ሁኔታ ድጋፉ ሊደረስላቸው እንደሚገባ ነው የገለጹት።
ድጋፉ ከተደረገላቸው ማዕከላት መካከልም በአዕምሮ ህሙማን ማህበርና አረጋዊያን መርጃ ላይ የተሰማሩት ተወካዮች የተደረገው ድጋፍ ወቅቱ የሚጠይቀውና እጅግ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው መሆኑን ጠቅሰዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከልም የባቡከሬ በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሃናን መሃመድ ድርጅቱ በኮሮናቫይረስ ስጋት የተነሳ ለሚንከባከባቸውን ሰዎች ድጋፍ ያስፈልገው እንደነበርና ጭንቀት ውስጥ ገብቶ መሰንበቱን አስረድተዋል።
የነህኒያ ኦቲዝም ማዕከል ዳይሬክተር ወይዘሮ ራሄል አባይነህ በበኩላቸው ኦቲዝም ከሌሎች የአካል ጉዳተኞች በተለየ የማህበረሰብ እንክብካቤና ድጋፍ የሚጠይቅ መሆኑን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ሃላፊዎቹ ጠይቀዋል።