በአዳማ ከተማ መመሪያን ተላልፈው የተገኘ 443 አሽከርካሪዎችና የታክስ ባለንብረቶች ተቀጡ

አዳማ ፣ መጋቢት 14/2012 ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት መንግስት ያወጣውን መመሪያ ተላልፈው የተገኙ 443 አሽከርካሪዎችና የታክስ ባለንብረቶች መቀጣታቸውን የከተማው አስተዳደር ትራንስፖርት ባለስልጣን አስታወቀ።
የባለሰልጣን መስሪያ ቤቱ ኃላፊ አቶ አበራ አብዲሳ ዛሬ ለኢዜአ እንዳሉት ከቅጣቱም መካከል መንጃ ፈቃድ መንጠቅ ፣ እንዳይንቀሳቀሱ ማገድና የገንዘብ ቅጣት ይገኝበታል።
አሽከርካሪዎችና የታክስ ባለንብረቶቹ የተቀጡት በሽታውን በሚያጋልጥ ሁኔታ ከልክ በላይ ሰዎችን በመጫን ፣ መስኮት ባለመክፈትና መጋረጃ ዘግተው ሲንቀሰቀሱ ተገኝተው ነው።
የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ አሽከርካሪዎችም ፀረ ተዋሲያን አልኮል እንዲይዙና በወንበር ልክ እንዲጭኑ ይጠበቅባቸዋል።
አቶ አበራ አያይዘውም በየፌርማታውና የአውቶቡስ መናኸሪያ መግቢያ በሮች ላይ እጅ የማስታጠብና ትምህርታዊ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ እየተካሄደ ነው ብለዋል።
በከተማዋ የትራንስፖርት እጥረት ለማቃለል የአሽከርካሪዎች ማስልጠኛ ተቋማትን በማስተባበር 22 የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት እንዲሰጡ ማመቻቸታቸውንም አመልክተዋል።
የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ደህንነትና ቁጥጥር ዘርፍ ኃላፊ ኮማንደር አለማየው በቀለ በበኩላቸው “በከተማ መውጫ አካባቢዎች ትርፍ የመጫንና ከታሪፍ በላይ የማስከፈል ሁኔታዎች አሉ” ብለዋል።
ይህን ለመቆጣጠር ከታክስ ባለንብረቶች ጋር ውይይት ተደርጎ ከመግባባት መደረሱንም ጠቁመው ህብረተሰቡም አላግባብ ሲጭኑ ፣ መስኮት የማይከፍቱና የንጽህና መጠበቂያ የማያኖሩ አሸከርካሪዎች ሲያገኙ ወዲያውኑ በአካባቢው ለሚገኘው የፀጥታ አካላት በመጠቆም የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል።