ጀርመን የኮሮና ሥርጭትን ለመከላከል ከ2 ሰው በላይ እንዳይሰበሰብ አገደች

መጋቢት 14/2012 (ኢዜአ) ጀርመን የኮሮናቫይረስ ሥርጭትን ለመከላከል ሲባል ከሁለት ሰው በላይ የሚደረግን ማንኛውንም መሰባሰብ በይፋ መከልከሏ ተነገረ፡፡
ጀርመን የውበት ሳሎኖችንና ሌሎች ብዙም አስፈላጊ ያልሆኑ የተባሉ ሱቆችን ቀደም ብላ መዝጋቷን ዘገባው አመልክቷል።
ዕገዳውን ተላልፎ በተገኘ ግለሰብ ላይም ፖሊስ አሰፈላጊውን እርምጃና ቅጣት እንዲወስድ ትዕዛዝ እንደተሰጠው ዘገባው አስታውቋል።
የጀርመን ቻንስለር አንጌላ ሜርኬል ባለፈው ዓርብ የሕክምና ምርመራ ያደረገላቸው ሐኪም በቫይረሱ መያዙ በመረጋገጡ ራሳቸውን ለይተው እንዳሉ የመራሄተ መንግሥቷ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
የ65 ዓመቷ ቻንስለር በቀጣዮቹ ቀናት ተከታታይ ምርመራዎች እየተደረጉላቸው ከቤት ሆነው ሥራቸውን እንደሚሰሩ ቃል አቀባዩ ማስታወቁን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል።
የአውሮፓ ግዙፍ ምጣኔ ሃብት ባለቤት የሆነችው ጀርመን እስካሁን 18 ሺህ 610 የሚሆኑት ዜጎቿ በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 55 ዜጎቿ ደግሞ ለሕልፈተ ሕይወት ተዳርገዋል።