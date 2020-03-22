የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከዛሬ ጀምሮ በሀዋሳ ከተማ የምሽት መዝናኛ ክለቦች ዝግ ይሆናሉ

ሀዋሳ፤ መጋቢት 13/2012 (ኢዜአ) በሀዋሳ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከዛሬ ጀምሮ የምሽት መዝናኛ ክለቦች ዝግ እንደሚሆኑ የከተማዋ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ገለፀ፡፡
የሀዋሳ ከተማ ንግድና ገበያ ልማት፣ ጤና እንዲሁም ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያዎች ዛሬ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
የሀዋሳ ከተማ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሽታዬ ጫቡላ በዚሁ ወቅት እንዳሉት መምሪያው በከተማዋ ምክትል ከንቲባ መሪነት ከተቋቋመው ግብረ-ኃለይል ጋር በመቀናጀት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያስችሉ በርካታ ሥራዎች እየተሰሩ ነው፡፡
ያለ አግባብ ለመበልፀግ በመሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሎሚ እንዲሁም በንፅህና መጠበቂያና በአልኮል ምርቶች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 78 የንግድ ተቋማት እንዲታሸጉ መደረጉንም ነው ያስረዱት፡፡
የምሽት መዝናኛ ክለቦች እንዲሁም የሺሻና ጫት ቤቶች በርካታ ሰዎች የሚገኙባቸው በመሆናቸው ጥግግታቸውም ከፍተኛ በመሆኑ ለቫይረሱ ስርጭት የሚያደርጉት አስተዋፅዖ የጎላ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በዚህም ከተማ አስተዳደሩ ከወር በፊት የጀመረውን የሺሻና ጫት ቤቶችን የማሸግ ሥራ አጠናክሮ መቀጠሉንና ከዛሬ ጀምሮ የምሽት መዝናኛ ቤቶች ዝግ እንደሚደረጉ ገልጸው ይሄን የሚቆጣጠር የፀጥታ ኃይል እንደሚሰማራም ነው የጠቀሱት፡፡
የከተማዋ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጎሳዬ ጎዳና በበኩላቸው ዜጎች ስለ ቫይረሱ ስርጭትና መከላከያ መንገዶች በቂ እውቀት እንዲኖራቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን በአውቶብስ መናኸሪያዎች መጀመሩን ተናግረዋል፡፡
በነዚህ ሥፍራዎች ከትራንስፖርት ማህበራትና ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበርም የእጅ መታጠቢያዎች መዘጋጀታቸውንም ጠቁመዋል።
የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኞችን የሚያመላልሱ በርካታ አውቶብሶች ንፅህና ከመጠበቅ ባሻገር ትርፍ እንዳይጭኑና ሰራተኞች ከመሳፈራቸው በፊት እጃቸውን እንዲታጠቡ እየተደረገ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
በኮንትራት ሰበብ ያለበቂ ምክንያት የሚቆሙ፣ ትርፍ የሚጭኑ እንዲሁም ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ በከተማዋ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሸከርካሪዎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀታቸውንም ነው ያስረዱት፡፡
የሀዋሳ ከተማ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ቡሪሶ ቡላሾ እንዳሉት ቫይረሱ በኢትዮጵያ መከሰቱ ከተነገረበት ዕለት ጀምሮ ህብረተሰቡ የመከላከያ መንገዶችን በመጠቀም አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግና ራሱን ከስርጭቱ እንዲከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በተለይ ከውጭ ሀገር ዜጎችና ከኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኞች ጋር በተያያዘ አልፎ አልፎ የማግለል አዝማሚያዎች እንደሚስተዋሉ የተናገሩት አቶ ቡሪሶ፤ “በዚህ ረገድ ህብረተሰቡን እያስተማርን ነው” ብለዋል፡፡
ቫይረሱ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በሀዋሳ በሚገኘው የኢንዱስትሪ ፓርክ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ እንደሆነም ጠቁመዋል፡፡
ቫይረሱ እስካሁን በሀዋሳ ከተማ ባይከሰትም ከዚህ ጋር በተያያዘ ማንኛውንም አዲስ መረጃ የከተማ አስተዳደሩ ለህብረተሰቡ የሚያሳውቅ መሆኑንም አቶ ቡሪሶ አስታውቀዋል።