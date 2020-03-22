ጤና መምሪያው ለ70 አረጋዊያን በየዓመቱ የጤና መድን ሽፋን እንደሚሰጥ አስታወቀ

ሀዋሳ መጋቢት 13/2012 (ኢዜአ) የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ በሜሪ ጆይ ማዕከል ድጋፍ ለሚደረግላቸው 70 አረጋዊያን በየዓመቱ እየታደሰ የሚቀጥል የጤና መድን ሽፋን እንደሚሰጥ አስታወቀ፡፡
የአስተዳደሩ አካላት በማዕከሉ ተገኝተው ለአረጋዊያኑ ኮሮናን ለመከላከል የሚያግዝ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍና ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት የጤና መምሪያው ኃላፊ አቶ ቡሪሶ ቡላሾ እንደተናገሩት አረጋዊያን ያሉባቸውን ችግሮች መፍታት የሁሉም ኃላፊነት ነው።
የከተማው ካቢኔ አባላት በመነጋገር በማዕከሉ ድጋፍ እየተደረገላቸው ላሉ 70 አረጋዊያን ሙሉ የጤና መድን ሽፋን ለመስጠት መወሰኑን አስታውቀዋል፡፡
አረጋዊያኑ የተሰጣቸው የመድን ሽፋን የሀዋሳ ሪፈራል ሆስፒታልን ጨምሮ በከተማ አስተዳደሩ ስር ባሉ በሁሉም የህክምና ተቋማት አገልግሎት ማግኘት እንደሚያስችላቸውና ይህም በየዓመቱ እየታደሰ የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል፡፡
የሜሪ ጆይ መስራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ በበኩላቸው ማዕከሉ ሲገነባ የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ቦታ ከመስጠት ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጉን ተናግረዋል ፡፡
ሌሎች የመንግስት ተቋማትና የግል ድርጅቶችም እንደዚሁ የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከታቸውንም ገልፀዋል፡፡
ከተለያዩ ተቋማትና የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመተባበርም ለችግር የተጋለጡ አረጋዊያንን ቤት ለቤት በመሄድ ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኙም አስረድተዋል፡፡
በተጨማሪም ለ70 አረጋዊያን በማዕከል ውስጥ ድጋፍ እያደረጉላቸው እንደሚገኙ ገልፀው የአቅም ውስንነት ችግር እንደሆነባቸውም ተናግረዋል።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ሜሪ ጆይ የሀዋሳ ከተማ አረጋዊያንን ለመደገፍ እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀው “በተለይ ሲስተር ዘቢደር እና የሥራ አጋሮቻቸው የሚያስመሰግናቸውን ተግባር እያከናወኑ ነው “ብለዋል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ ለማዕከሉ የሚያደርገውን እገዛ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው ያለበትን የውሀ ችግር በዘላቂነት መፍታት የሚያስችሉ ሥራዎችንም ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት እንደሚሰሩ አስታውቀዋል፡፡
ማዕከሉን በበጀት ለመደገፍም ሆነ በከተማ አስተዳደሩ ሥር የሚገኙ ፍቃደኛ ሰራተኞች በአቅማቸው በቋሚነት የሚደግፉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ጥረት እንደሚደረጉም ተናግረዋል፡፡
አረጋዊያን በጉብዝናቸው ወቅት ለሀገራቸው ብዙ የደከሙ ነገር ግን በእርጅናቸው ጊዜ የሚጦራቸው ያጡ በርካታ መሆናቸውን አመልክተው “እነዚህን አረጋዊያን ለመደገፍ ሁላችንም መተባበር ይኖርብናል” “ብለዋል፡፡