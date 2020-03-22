በጅማ ኮሮናን ለመከላከል የጥንቃቄ ጉድለት የታየባቸው የታክሲ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ

ጅማ፤ መጋቢት13/2012 (ኢዜአ ) በጅማ ከተማ የኮሮና በሽታን ለመከላከል ታክሲ ውስጥ የጥንቃቄ ጉድለት ታይቶባቸውል የተባሉ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ፖሊስ አስታወቀ።
የጅማ የከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የኮሙዩኒኬሽን ዲቪዚዮን ኃላፊ ዋና ሳጅን ገዛኸኝ አውግቸው እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አካላት በቂ የአየር ዝውውርና ሌሎች ጥንቃቄዎች ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
ለዚህም በመገናኛ ብዙሃንና ሌሎች የመረጃ ማስተላለፊያ ዘዴዎች ተከታታይ የምክር መልዕክቶች እየተላለፉ ይገኛል።
ሆኖም ይህንን ባለመቀበል በቂ የአየር ዝውውር በታክሲ ውስጥ እንዳይኖር መስኮት ዘግተውና መጋረጃ ከልለው እንዲሁም ሰውና እቃ ጭነው የተገኙ 112 አሽርከሪካዎች ትናንት ተከሰው እያንዳንዳቸው እንደየጥፋታቸው እስከ 3ሺህ ብር ገንዘብ መቀጣታቸውን አስታውቀዋል፡፡
በከተማው የሚገኙ 500 ታክሲዎች የመስኮት መጋራጃቸውን እንዲያነሱም ተደርጓል፡፡
በተመሳሳይ የጥንቃቄ ጉድለት የታየባቸው ስድስት ባለሶስት እግር በጃጆችና ሶስት አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ መታገዳቸውንም ዋና ሳጅን ገዛኸኝ አስታውቀዋል፡፡
ከጅማ ከተማ መንገድ ጽህፈት ቤትና ቀይ መስቀል ቅርጫፍ ጋር በመቀናጀት ለአሽከርካሪዎች የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ መንገዶችንና ስለሚደረጉ ጥንቃቄ እያስተማሩ መሆኑንም አመልክተዋል።
ህብረተሰቡም በህዝብ ማመለላሽ ትራንስፖርት ሲጠቀም ተገቢውን ጥንቃቄ የማያደረጉ አሽከርካሪዎች ሲጋጥመው ለፖሊስ በመጠቆም የድርሻውን እንዲወጣም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡