በኦሮሚያ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ፣ መጋቢት 12/2012 ( ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ የክልሉ ፕሬዝዳንት አሳሰቡ።
በሁሉም የክልሉ የመንግስት መዋቅር ስር የሚገኙ ተቋማት የኮሮና ቫይረስን ስርጭት ለመከላከል እየሰሩ መሆኑን የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል።
ፕሬዝዳንቱ ህብረተሰቡን በማሳተፍ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ከዛሬ ጀምሮ በልዩ ሁኔታ ሁሉም የድርሻውን የሚወጣበት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መታወጁንም አስታውቀዋል።
በየደረጃው የሚገኘው የመንግስት መዋቅር የቫይረሱን ስርጭትን በተመለከተ ከጤናው ዘርፍ ጋር በመሆን የግንዛቤ ስራ እየሰሩ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ቫይረሱን የተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ከመስጠት በተጨማሪ የገበያ የዋጋ ንረትን የሚቆጣጠር ኮሚቴ ተቋቋሙ እየሰራ እንደሚገኝም እንዲሁ።
የዓለም ስጋት የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የጤና ባለሙያዎች እያደረጉት ላለው ጥረት ፕሬዝዳንቱ ምስጋና አቅርበዋል።
የጤና ባለሙያዎች ቫይረሱን ለመከላከል እና ህብረተሰቡን ለመታደግ እያሳዩት ያለውን ቁርጠኝነት አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
ቫይረሱን ለመከላከል የዓለም ጤና ድርጅት ባስታወቀው መሰረት ከንክኪ መቆጠብና እጅን መታጠብ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የጤና ባለሙያዎች ስለ ቫይረሱ የሚሰጡትን መረጃ አጠናክረው እንዲቀጥሉና የዕረፍት ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ ጭምር ህዝቡን ከአደጋ እንዲታደጉም ነው ያሳሰቡት።
የመንግስት የስራ አመራሮች፣ ባለሀብቶች፣ በተለያዩ መስኮች የተሰማሩ ባለሙያዎች እና ወጣቶች የኮሮና ቫይረስን ለመግታት በሚደረገው ጥረት ግዴታቸውን እንዲወጡም አቶ ሽመልስ ጥሪ አቅርበዋል።