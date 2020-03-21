ማህበረሰቡ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በተለየ ትኩረት ሊከላከል ይገባል- ዶክተር ደብረጽዮን

መቀሌ፣ መጋቢት 12/2012 (ኢዜአ) ማህበረሰቡ ከኮሮና ቫይረስ በሽታ በህክምና እድናለሁ የሚል አስተሳሰብ በማስወገድ ሳይዘናጋ የመከላከል ስራ አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ የትግራይ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል አስሰቡ።
ማህበረሰቡ ከኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት እራሱንና ቤተሰቡን እንዲጠብቅ ምክትል ርእሰ-መስተዳድረሩ ጥሪ አቀረቡ።
ምክትል ርእሰ-መስተዳድሩ ከመቀሌ 10 ኪሎሜትር ወጣ ብሎ የተቋቋመውንና ቫይረሱ እንዳለባቸው የተጠረጠሩ ሰዎችን ለይቶ ማቆያ ማዕከል ጎብኝተዋል።
በጉብኝታቸው ወቅትም ህብረተሰቡ የቫይረሱን አስቸጋሪ ባህሪ በመረዳት በመከላከሉ ላይ ትኩረት በማድረግ እያንዳንዱ ግለሰብ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቡና ለወገኑ መዳን የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
“የመከላከል ጥንቃቄው ይህንን የሚመጥን ርቀት መሆን አለበት” ያሉት ምክትል ርዕሰ-መስተዳደሩ ህዝቡ ከቫይረሱ ተጋላጭነት እራሱን በማራቅ የባለሙያዎችን እለታዊ ምክር ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል።
የክልሉ መንግስት ለምርመራ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ከማሟላት ባለፈ በመከላከል ስራው ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ዶክተር ደብረፅዮን ገልጸዋል።
በክልሉና በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጅ ምሁራንን ያጣመረ ቡድን የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚረዳ ጥናት ለማድረግ መዘጋጀቱንም ጠቁመዋል።
በተለይ ቡድኑ በገበያ፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በስርአተ-ቀብር ፣ በመጠጥ ቦታዎች ፣ በትራንስፖርትና በሌሎች ስፍራዎች በብዛት ሰዎች እንዳይሰበሰቡ ማድረግ እንደሚቻል የመፍትሄ አቅጣጫ የሚያስቀምጡ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
“በየደረጃው ያሉ አመራሮች ፣የሃይማኖት ተቋማት ፣ምሁራን እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ አቅማቸው በመንቀሳቀስ ትውልዱን ከዚህ አስከፊ በሽታ ለማትረፍ ግንባር ቀደም ሆነው መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል።
የማቆያ ማዕከሉ አስተባባሪ አቶ ክደ ተክሉ በበኩላቸው በማእከሉ 120 አልጋዎች እንደተዘጋጁ ተናግረዋል።
የህክምና ባለሙያዎችን ጨምሮ አስፈላጊውን ግብዓት የማሟላት ዝግጅቱም የተጠናቀቀ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ እስከ አሁን በኮሮና ቫይረሱ ተጠርጥረው ተለይተው ከቆዩ 11 ሰዎች መካከል ዘጠኙ ከቫይረሱ ነፃ ሲሆኑ ቀሪዎቹ ሁለት ደግሞ የደም ናሙና ተልኮ ውጤት እየተጠባበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል።