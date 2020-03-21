የክልሉ ፕሬዚዳንት ሶደሬ አካባቢ እየለማ ያለውን የአቮካዶ ችግኝ ጎበኙ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 12/2012 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአዳማ ወረዳ ሶደሬ አካባቢ በወጣቶች እየለማ የሚገኘውን የአቮካዶ ችግኝ ጎበኙ።
እየለማ ያለው 45 ሺህ የአቮካዶ ችግኝ ቀድሞ ከእስራኤል ይመጣ የነበረውን ችግኝ እንደሚያስቀር ተገልጿል።
ችግኙ ክልሉ በአምስት ዓመት ውስጥ የአቮካዶ ምርት ለውጭ ገበያ ለማቅረብ የያዘውን ዕቅድ እውን ለማድረግ እንደሚያግዝም ተመልክቷል።
ክልሉ በዚህ ዘርፍ ለዜጎች ሰፊ የሥራ ዕድል ለመፍጠር አቅዶ እየሰራ መሆኑም በጉብኝቱ የተገለጸ ሲሆን፤ የተጎበኘውን ጨምሮ በአምስት የክልሉ ዞኖች የአቮካዶ ልማት እየተካሄደ መሆኑ ተጠቁሟል።
የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ልማቱ ከእስራኤል ይመጣ የነበረውን የአቮካዶ ችግኝ ሙሉ በሙሉ እንደሚያስቀር ና ይህንንም በክልሉ በሁሉም ዞኖች ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
“በቀጣይ የአቮካዶ ምርት በአገር ውስጥ በማቀነባበር ለውጭ ገበያ ለማቅረብ በትኩረት ይሰራል” ብለዋል አቶ ሽመልስ።