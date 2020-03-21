ኋጂያን የተሰኘ የቻይና ኩባንያ ከ100 ሺህ በላይ የአፍ መሸፈኛዎችን ለገሰ

መጋቢት 12/2012 (ኢዜአ) ኋጂያን የተሰኘ የቻይና ኩባንያ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከ100 ሺህ በላይ የአፍ መሸፈኛ ጭምብሎችን ለኢትዮጵያ ለገሰ።
ኋጂያን ኢንተርናሽናል ላይት ኢንዱስትሪ የተሰኘው ኩባንያ ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በምታደርገው ጥረት እገዛ እንደሚያደርግ ገልጿል።
በዛሬው ዕለትም የኩባንያው ፕሬዚዳንት ዶክተር ግሬስ ጎንግ ከ100 ሺህ በላይ የአፍ መሸፈኛ ጭምብሎችን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ አስረክበዋል።
ኋጂያን ኢንተርናሽናል ድጋፍ ካደረጋቸው በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ያስችላሉ ከተባለላቸው የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች ባለፈ የጋዋን፣የሙቀት መለያ መሳሪያ እና የሀኪሞች የፊት መሸፈኛን ጨምሮ ቫይረሱን መከላከል የሚያስችል የባለሙያዎች አልባሳት ናቸው።
ከድጋፉ በኋላ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ኋጂያን ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እና ለህክምናው አገልግሎት እገዛ የሚያደርጉ ቁሶችን ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።
በኢትዮጵ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመገደብ ዛሬ በኋጂያን ኢንተርናሽናል የተደረገው ድጋፍ አይነተኛ ሚና እንደሚኖረው ገልፀው ሌሎች ድጋችም ከሌሎች አጋር አካላት እንደሚጠበቁ ተናግረዋል።
የኩባንያው ፕሬዚዳንት ዶክተር ግሬስ ጎንግ በበኩላቸው ቻይና እና ኢትዮጵያ ላላቸው የጠነከረ ወዳጅነት ክብር ሲባል ኩባንያቸው ድጋፍ ማድረጉን ገልፀዋል።
ኩባንያቸው በዛሬው እለት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የሚያስችል የአፍ መሸፈኛዎችን ጨምሮ ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።
በቀጣይም ለጤና ባለሙያዎችና ለህክምናው አገልግሎት እገዛ የሚያደርጉ ቁሶች ድጋፍ እንደሚደረጉም አስታውቀዋል።