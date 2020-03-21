በትግራይ ህፃናት 74 ሚሊዮን ብር መቆጠባቸው ተገለፀ

መቐለ (ኢዜአ)መጋቢት 12/2012ዓም በትግራይ ክልል ከ74 ሺህ በላይ ህፃናት በቁጠባ ህብረት ስራ ማህበራት በመሳተፍ 74 ሚሊዮን ብር መቆጠባቸውን የክልሉ የህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ፅህፈት ቤት ገለፀ ።
በትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የህብረት ስራ ማህበራት የፋይናንስ ዳሬክተር አቶ ካህሳይ አለማዮሁ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ 957 የቁጠባና ብድር ማህበራት ተቋቁመው በስራ ላይ ናቸው ።
ማህበራቱ የክልሉ ህፃናት የቁጠባ ባህልን ከመሰረቱ ለመገንባት ባደረጉት ጥረት 74 ሺህ 289 ህፃናት በማቀፍ 74 ሚሊዮን ብር እንዲቆጥቡ ማድረግ ተችሏል ።
ዳይሬክተሩ እንዳሉት ህፃናቱ ትርጉም ያለው የገንዘብ መጠን የቆጠቡት ቤተሰብ በስማቸው ከሚያደርገው ድጋፍ ፣ ለሻይ ከሚሰጣቸው ገንዘብና አንዳንዱ ደግሞ በትርፍ ጊዜአቸው ቀለል ያሉ ስራዎች በማከናወን ያጠራቀሙትን ነው ።
ህፃናቱ አሁን ያጠራቀሙት ገንዘብ ለወደፊቱ ዩኒቨርሲቲ ገብተው በነፃነት እራሳቸውን ችለው እንዲማሩ ፣ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመግባት ያልተሳካላቸው ደግሞ 18 ዓመት ሲሞላቸው በጥናት ላይ የተመሰረተ ስራ እንዲያከናውኑበት ይደረጋል ብለዋል ።
በክልሉ ህፃናትን ጨምሮ ከ474 ሺህ በላይ አባላት ያቀፉ ማህበራት 2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር መቆጠባቸውን አቶ ካህሳይ አያይዘው ገልፀዋል ።
የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራቱ የሂሳብ አያያዛቸው በቴክኖሎጂ የታገዘና ዘመናዊ ለማድረግ በተወሰኑ ማህበራት በሙኮራ ደረጃ የኮር ባንኪንግ አሰራር መጀመራቸውን ተናግረዋል ።
የኮር ባንኪንግ አሰራር ከጀመሩ የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት መካከል በመቐለ የሚገኘው የ ‘’ ዕዳጋ ቀዳም የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር’’ አንዱ ነው።
የማህበሩ ሊቀመንበር ወጣት ሚኪኤለ አድሓኖም እንደገለጸው አዲሱ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የሂሳብ አሰራር ጥራት ያለውና የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ነው ።
ማህበሩ ከአባላቱ በየወሩ ሁለት ሚልዮን ብር የቁጠባ ገንዘብ እንደሚሰበስብ ጠቅሶ አዲሱ አሰራር የእለተ ከእለት ስራቸውን ለማቀላጠፍ እየረዳቸው መሆኑን አስረድቷል።
በመቐለ ዩኒቨርስቲ የስነ ምጣኔ ምሁር ዶክተር ኪዳነ ገብረእግዝአብሄር እንደሚሉት ከሆነ በክልሉ እየታየ ያለው የቁጠባ እንቅስቃሴ የኢንቨስትመንት አቅምን ከማጠናከር አንፃር የሚበረታታ ነው ።
ቁጠባ የተፈለገውን ውጤት ማምጣት የሚችለው የተቆጠበውን ገንዘብ በአግባቡ ለአስተማማኝ ዘላቂ ልማት ሲውል ነው ብለዋል ።
በመሆኑም መንግስት በተቆጠበው ገንዘብ ማህበራቱ ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሸጋገሩ ማገዝ እንደሚጠበቅበት ሙሁራዊ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ።