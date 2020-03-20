ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ምሁራንን በሚመለከት ላስተላለፉት መልእክት ይቅርታ ጠየቁ

አዲስ አበባ ፣መጋቢት 11/2012 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ በብልጽግና ፓርቲ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር ባስተላለፉት መልዕክት በተቃራኒው የተረዱ ምሁራን መከፋታቸውን ገልጸው ለተፈጠረው የአገላለጽ ችግር በይፋ ይቅርታ ጠይቀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ በቅርቡ በብልጽግና ፓርቲ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር ከአንዳንድ ምሁራን ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫም ለኢኮኖሚ እና ፖለቲካ ምሁራን ያስተላለፉት መልዕክት በተቃራኒው እና ባልተገባ መንገድ መተርጎሙን ገልጸዋል።
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ያለውን እውቀት በማየት ለዛ የሚገባውን ሰርቲፊኬት ሊሰጡ እንደሚችሉ እና ነገር ግን የተማሩ ሰዎች የሰበሰቡትን እውቀት ወደ ተማሩበት የስራ ዘርፍ የህዝብን ችግር ለመፍታት ወደ ውጤት መቀየር እንዳለባቸው ተናግረዋል።
ወረቀት በመያዝ ብቻ ትምህርትን ከውጤት እና ከተግባር የሚለይ መሆን ስለማይገባው የሚያድጉ አገራት እንደዚህ አይነት ዝንባሌ እንዳይዙ ለማድረግ ከመፈለግ መልዕክቱ መተላለፉን ገልጸዋል።
ከዚህ በተለየ መንገድ የተረዱ ሰዎች በዚህ አግባብ እንዲገነዘቡ በማለት በእለቱ ለነበራቸው ንግግርም በይፋ ይቅርታ ጠይቀዋል።