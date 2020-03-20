በአማራ ክልል የሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኮሮና በሽታን ለመግታት እየሰሩ ነው

አማራ-መጋቢት11/2012 በአማራ ክልል የሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኮሮና በሽታን ለመግታት ተማሪዎች በክፍላቸው ሆነው እውቀት የሚገበዩበት ዘዴ ቀይሰው እየሰሩ መሆናቸውን አስታወቁ።
በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና ሌሎች ዘዴዎችን ተጠቅመው ተማሪዎችን በመኖሪያ ክፍላቸው ሆነው እውቀት እንዲገበዩ ያደረጉት የወሎ፣ የመቅደላ አምባ፣ የደብረ ብርሃንና የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው።
ዩኒቨርሲቲዎቹ የተፈጠረውን ችግር ለመቋቋምና የማስተማር ስራውን ለማስኬድ ግብረ ሃይል አቋቋመው እየሰሩ እንደሚገኙ አመልክተዋል።
የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ታምሬ ዘውዱ ለኢዜአ እንደገለጹት ተማሪዎች በመኖሪያ ክፍሎቻቸው ሆነው እውቀት እንዲያገኙ ግብረ ሃይል አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል።
በዚህ መሰረትም ለተማሪዎች ተከታታይ ግንዛቤ በመፍጠር፣ በየትምህርት ዘርፎቹ ሰነዶችን በሶፍት ኮፒና በወረቀት በማባዘት ለእያንዳንዱ እንዲደርስ ማድረግ ተችሏል።
በተመሳሳይ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ዶክተር ብርሃኑ አሰፋ በበኩላቸው በየመኖሪያ ክፍላቸውና በዋና ዋና መንቀሳቀሻ ቦታዎች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ማዳረስ መቻሉን ተናግረዋል።
በዚሀም ተማሪዎች እጃቸውን በሳሙናና በአልኮል እንዲታጠቡ፣ተራርቀው እንዲቀመጡ፣ ከንክኪ ነጻ የሆነ የሰላምታ ልውውጥ በማድረግ ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቁ ጥረት እየተደረገ ነው።
የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ እንዳሉት በዩኒቨርሲቲው ጊቢ ሚኒ ሚዲያዎችና በራሪ ወረቀቶችን በማዘጋጀት ተማሪዎች ስለ ኮሮና ቫይረስ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እየተደረገ ይገኛል።
ከትምህርት ገበታቸው እንዳይለዩም በየትምህርት ክፍሉ የተዘጋጁ የመማሪያ ሶፍት ኮፒዎችን በዩኒቨርሲቲው ድህረ ገጽ በመጫን በክፍሎቻቸው ሆነው እያነበቡ እውቀትና ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ እየተደረገ ነው።
የደብረ ብርሀን ዩንቨርስቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ንጉስ ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከባለድርሻ አካላት ጋር ተባብሮ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በዚህም በደብረ ብርሃን ከተማ ቀበሌ 04 የሚገኘውን የመንግስት ጤና ጣቢያ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ታማሚዎች እንዲታከሙበት ለማስቻል ዩኒቨርስቲው የ100 ሺህ ብር መድቦ ቁሳቁስ የማሟላት ስራ እያካሄደ ይገኛል።
በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ ተማሪዎች በመገናኛ ብዙሃን የሚለቀቁ አዳዲስ መረጃዎችን በመተግበር ራሳቸውን ከኮሮና በሽታ እንዲጠብቁ ዩኒቨርሲቲዎቹ አሳስበዋል ።