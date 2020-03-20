ዩኒሴፍ በአዲስ አበባ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ አረጋዊያንና የከተማዋ ነዋሪዎች ሳሙና ለገሰ

አዲስ አበባ መጋቢት 11/2012 የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የህጻናት መርጃ ድርጅት (ዩኒሴፍ) የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በአዲስ አበባ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ አረጋዊያንና የከተማዋ ነዋሪዎች የንጽህና መጠበቂያ ሣሙና ለገሰ።
በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ ዴሌ ኮዶር ድጋፉን ለሰራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ሳሙናውን አስረክበዋል።
የመታጠቢያ ሳሙናው ለ30 ሺህ በዝቅተኛ ደረጃ ለሚገኙ አረጋዊያን የከተማዋ ነዋሪዎች ከነገ ጀምሮ ይከፋፈላል ተብሏል።
ለሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት፤ የቫይረሱን ስርጭሥት መግታት የሚቻለው ንጽህናን በመጠበቅ ነው።
በተለይም ለቫይረሱ ተጋላጭ ዮሁኑ የማኅበረሰብ ክፍሎች የግል ንጽህናን በተለይም እጅን በሣሙና በመታጠብ ቫይረሱን ሊከላከሉ ይገባል ነው ያሉት።
ዩኒሴፍ ያደረገው ድጋፍ በራሳቸው አቅም የንጽህና መጠበቂያ ሣሙና መግዛት ለማይችሉ ዜጎች ትልቅ እገዛ ያደርጋል ብለዋል።
የድጋፉ ተጠቃሚ የኅብረተሰብ ክፍሎች ሣሙናውን በአግባቡ በመጠቀም የቫይረሱን ስርጭት መከለከል እንደሚገባቸውም አሳስበዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የህጻናት መርጃ ድርጅት ቫይረሱን ለመከላከል ለሚያደረገው ጥረት ድጋፉን እንዲያጠናክርም ሚኒስትሯ ጠይቀዋል።
በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ ዴሌ ኮዶር በበኩላቸው የሳሙና ስጦታው ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሚሆኑ ማኅበረሰብ ክፍሎች ይውላል ብለዋል።
የቫይረሱን ስርጭት መከላከልና መቆም የሚቻለው እጅን በሳሙና በመታጠብ መሆኑን ገልጸው የድጋፉ ተጠቃሚዎች ንጽህናቸውን ሊጠብቁ እንደሚገባም አሳስበዋል።
በኢትዮጵጵያ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር መንግሥት የሚያደርገውን ጥረት በመደገፍ በኩል ዩኒሴፍ አጋርነቱን እንደሚያጠናክርም አጋግጠዋል።