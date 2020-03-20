ዳሽን ባንክ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየሠራ መሆኑን ገለጸ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 11/2012( ኢዜአ) ዳሽን ባንክ ኮሮናቫይረስን ለመከላከል በሚሰጠው አገልግሎት የሰዎችን ንክኪ ለመቀነስ የሚያስችል እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ።
ባንኩ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው “የኅብረተሰብ ጤና የአገር ደኅንነትና ዕድገት መሠረት ነው” በሚል መሪ ሃሳብ፤ ከመጋቢት 14 ቀን 2012 ዓ.ም. ጀምሮ ለተከታታይ 60 ቀናት ተግባራዊ የሚሆን የአገልግሎት ክፍያ ማሻሻያዎችን አድርጓል።
ጊዜው ሁሉም ኢትዮጵያውያን የቀደመውን የመተሳሰብና የመረዳዳት ዕሴት በተግባር በማሳየት በአንድነት የሚቆምበት ወሳኝ ወቅት መሆኑንም ባንኩ አመልክቷል።
አገልግሎታቸውን በከፍተኛ የሞራል ልዕልና በማከናወን የሙያና የንግድ ህግ ሥነ-ምግባርን ጠብቀው ድርሻቸውን በታማኝነት በመወጣት ከህዝብና ከመንግስት ጎን ለቆሙ ነጋዴዎችና የጤና ተቋማት ደንበኞቹም ምስጋናው አቅርቧል።
ባንኩ የአገልግሎት ክፍያ ማሻሻያዎችን በማድረግ ንክኪን ለመቀነስ የሚያስችል አሠራር መዘርጋቱን አስታውቋል።
ደንበኞቹ ከብዙ ሰዎች ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት ለመቀነስ እንዲቻላቸው፤ የገንዘብ ወጪያቸውን ኤቲኤምን አማራጭ ሲያደርጉ ይከፍሉ የነበረውን የኮሚሽን ክፍያ ለ60 ቀናት በሙሉ ማንሳቱን አመልክቷል።
ከውጪ አገር ምርቶችን የሚያስገቡ ደንበኞች ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ ያለውን የንግድ ሂደት መስተጓጎል ከግምት ውስጥ በማስገባት ከዚህ በፊት ለሰነድ ብድር ማራዘሚያ የሚያስፈልገውን ኮሚሽንም አስቀርቷል።
በተመሳሳይ ሁኔታ በቀጥታ ገንዘብ ክፍያ ወይም ሲኤዲ ከውጭ አገር ምርት ለሚያስገቡ ደንበኞች ለጊዜ ማራዘሚያ ይከፈል የነበረው ኮሚሽንም በ50 በመቶ እንዲቀንስ ማድረጉን ባንኩ በላከው መግለጫ አመልክቷል ፡፡
የተበዳሪ ደንበኞች የንግድ እንቅስቃሴ ወረርሽኙ በሚፈጥረው ተጽዕኖ ምክንያት እንደሚቀዛቀዝ በመገመት የብድር ተመላሻቸውን የመክፈያ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ለሚያቀርቡት ጥያቄ የሚያስከፍለውን ኮሚሽን ባንኩ ማንሳቱንም ጠቁሟል።
ደንበኞች ወደ ቅርንጫፍ ባንኮች ሳይሔዱ በቪዛ እና በወለድ አልባ የባንክ አገልግሎት የክፍያ ካርዶች ከኤቲኤም በየቀኑ የሚፈልጉትን የወጪ ገንዘብ መጠን ገደብ ከ5 ሺህ ወደ 10 ሺህ ብር ከፍ እንዲል አድርጓል ፡፡
በቀጣይነትም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በህዝብ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በመገምገም ደንበኞችን እና ዜጎችን የሚደግፍ ተመሳሳይ ተግባር ለመፈፀም ዝግጁ መሆኑን ባንኩ አረጋግጧል።