በአፍሪካ አኅጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ትግበራ ሴቶችና ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ አበክሬ እሰራለሁ … የድርጅቱ ዋና ጸሃፊ

አዲስ አበባ፤ መጋቢት 10/2012(ኢዜአ) የአፍሪካ አኅጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ሴቶችና ወጣት አፍሪካዊያንን ተጠቃሚ እንዲያደርግ አበክረው እንደሚሰሩ የመጀመሪያው የድርጅቱ ዋና ጸሃፊ ገለጹ።
የአፍሪካ አኅጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ትግበራ ለመምራት የተመረጡት ደቡብ አፍሪካዊው ዋና ጸሃፊ ዋምኬሌ ሜኔ ዛሬ በአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ መሃመት ፊት ቃለ መሃላ ፈጽመዋል።
አፍሪካዊያንን በንግድና ኢንቨስትመንት ለማስተሳሰር በማለም እ.አ.አ ከ2015 ጀምሮ ሂደት ላይ የነበረው አህጉራዊ የነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት በ53ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ መጽደቁ ይታወሳል።
የሕብረቱ 54 አባል አገሮች የፈረሙትና 30 አገሮች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶቻቸው ያጸደቁት ይህ ስምምነት፤ መቀመጫውን በጋና ርዕሰ ከተማ አክራ በማድረግ ወደ ትግበራ እንዲገባም ተወስኖ ነበር።
በዚህም ፕሮጀክቱን በዋና ጸሃፊነት ለመምራት የተመረጡት ደቡብ አፍሪካዊው ሚስተር ዋምኬሌ ሜኔ ዛሬ ቃለ መሃላ ፈጽመዋል።
ዋና ጸሃፊው በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ ስምምነቱ አፍሪካ በአጀንዳ 2063 ለማሳካት ያለመቻቸውን ግቦች ዕውን ለማድረግና አሁን ላይ 18 በመቶ ብቻ የሆነውን የበይነ አገሮቹን ንግድ ልውውጥ ለማሳደግ ያግዛል።
የተቆራረጠ ገበያ፣ የብሄራዊ ኢኮኖሚ አናሳነት፣ የኤክስፖርት ምርቶች በጥሬ ዕቃዎች በአይነታቸውና ብዛታቸው ዝቅተኛነት፣ ያልዳበረ የማምረቻ ኢንዱስትሪና የምርቶች ተመጋጋቢነት አለመኖር፣ ከፍተኛ ቀረጥና ለንግድና ኢኮኖሚ አለማደግ የሚዳርጉ ማነቆዎችን ለመቅረፍ ስምምነቱ ያግዛል ብለዋል።
የስምምነቱ ትግበራ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በማተኮር የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንዲያንሰራራ፣ እሴት የተጨመረባቸውን ምርቶች ወደ ውጭ ለመላክና የገበያ ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ እንደሚረዳ ተናግረዋል።
ይህም ለጋራ ተጠቃሚነትና ለወጣቶች ስራ እድል ፈጠራና የኑሮ መሻሻል የጎላ ሚና እንደሚኖረው ጠቁመዋል።
“አፍሪካ ለቢዝነስ ክፍት ናት። የጋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ ኢንቨስትመንት ፍሰት ለስራ እድል ፈጠራና የዜጎች ሕይወት መሻሻል ለማምጣት ይረዳል።1 ነጥብ 2 ቢሊየን ህዝብ ገበያ አለን። 2 ነጥብ 5 ቢሊየን ዶላር ጥቅል ዓመታዊ ምርት መጠን አለን።አፍሪካ ዓመታዊ ገቢያቸው ከ1 ቢሊየን ዶላር በላይ የሆኑ ከ400 በላይ ኩባንያዎችን አፍርታለች።” በማለትም ገልጸዋል፡፡
በዚህ ወቅት የዓለም ኢኮኖሚና ብዝሃነት ላይ የተመሰረተ ንግድ ስርዓት ፈታኝ ሁኔታዎች እንዲሁም ኮሮና ቫይረስን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ሲከሰቱ አፍሪካዊያን እርስ በርሳቸው የንግድ ልውውጥ ካላዳበሩ ጥገኛ ሆነው መቀጠላቸው እንደማያዋጣ ጠቁመዋል።
በመሆኑም አህጉራዊ ንግድ ትስስርን ማጎልበት እንደሚገባ ገልጸው፤ የንግድ ስርዓቶቹ ግን በኢንዱስትሪ፣ በበለጸጉና ባልበለጸጉ አገሮች መካከል አካታችና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ገልጸዋል።
በእርሳቸው አመራርም ድርጅቱ ሴቶችን፣ ወጣቶችንና ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
ለዚህ ደግሞ አዲሱ ትውልድ በዲጂታል ኢኮኖሚ መስክ እንዲሰማራና የኢንዱስትሪ አብዮት እንዲቀሰቀስ እንደሚሰሩ አስገንዝበዋል።
የነጻ ንግድ ቀጣናው ስምምነት ምጣኔ ሃብታዊ ግቦች እውን ሲሆኑ ‘የጦር መሳሪያ ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካ’ ከሚለው አህጉራዊ ግብ ጋር አብሮ የሚራመድ እንደሆነም ገልጸዋል።
የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሃመት በበኩላቸው ውጤታማና በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ኢኮኖሚ መገንባት ቀላል እንዳልሆነ ገልጸው፤ ”የሁሉም አገሮች ድጋፍና ትብብር ያስፈልጋል” ብለዋል።
አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነቱ አሁን ለደረሰበት ደረጃ አስተዋጽኦ ላበረከቱ በሙሉ በህብረቱ ኮሚሽን ስም ምስጋናቸውን በማቅረብ፤ ለስምምነቱ ዋና ጸሐፊ መልካም የስራ ዘመን ተመኝተዋል።
የ42 ዓመቱ ዋምኬሌ ሜሌ ደቡብ አፍሪካዊ ዲፕሎማት ሲሆኑ በንግድ ዲፕሎማሲ፣ የመንግስት ለመንግስት የንግድ ግንኙነት ስራዎች፣ በኢንቨስትመንት እንዲሁም የኢንቨስትመንት አለመግባባቶችን በመዳኘት የዳበረ ዕውቀት እንዳላቸው ተገልጿል።
በባንክ ህግና የፋይናንስ ቁጥጥር ኤልኤልኤም እንዲሁም በአለምአቀፍ ጥናትና ዲፕሎማሲ ኤምኤ ያላቸው ዋምኬሌ ሜሌ በንግድ ቀጠናው ምስረታ ሂደት አገራቸውን ወክለው ሲሳተፉ የቆዩ ናቸው።
የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና በአባል አገሮች መካከል ያለውን ታሪፍ በመቀነስ፣ ንግድን በማሻሻል፣ በድንበር አካባቢ ያለውን የንግድ እንቅፋት በመቀነስና ግዙፍ የጋራ የንግድ ቀጠና በመመስረት ለአህጉሩ የኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል።