ነጋዴው ዋጋ ባለመጨመር ለሌላው ማህበረሰብ አጋርነቱን ሊያሳይ ይገባል–ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ

ባህር ዳር ኢዜአ 10/07/2012 በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ እንዳይከሰት በሚደረገው ጥረት ነጋዴው ዋጋ ባለመጨመር ለሌላው ማህበረሰብ አጋርነቱን ሊያሳይ እንደሚገባ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አሳሰበ።
የቢሮው ምክትል ሀላፊ አቶ ተዋቸው ወርቁ ዛሬ እንደገለጹት ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር ተያይዞ ነጋዴው አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ሌላውን ማህበረሰብ መጉዳት ተገቢ አይደለም።
“አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች ያለምንም ምክንያት ዋጋ በመጨመር በችግር ወቅት ሃብት ለማጋበስ የሚያደርጉት ጥረት ከባህላችን ጋር የማይሄድ አስነዋሪ ተግባር ነው” ብለዋል።
ነጋዴው በዚህ ወቅት የአቅርቦት እጥረት እንዳይፈጠርና የዋጋ ጭማሪ ባለማድረግ የህብረተሰቡን አጋርነት የሚያሳይበት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
እስካሁን በተደረገው ጥረት የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት አጋዥ እንዲሆን ከመምከር ባለፈ አጥፊ ሆነው እጅ ከፈንጅ የተደረሰባቸው 925 የንግድ ድርጅቶች ላይ የማሸግ እርምጃ መወሰዱን አስታውቀዋል።
ከእነዚህ ውስጥም ሆን ብለው ምርቶችን ደብቀው የተገኙ 16 ነጋዴዎች ተይዘው ጉዳያቸው በህግ እየታየ ነው።
ድርጅታቸው ከታሸገባቸውም በርበሬ በኪሎ እስከ 100 ብር ጤፍ ደግሞ በኩንታል እስከ 300 ብር ጭማሪ በማድረግ ሲሸጡ የተደረሰባቸው ይገኙበታል።
ህዝባዊ ኃላፊነት በማይሰማቸው ነጋዴዎች ላይ የተጀመረው የእርምት እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ ተዋቸው ጠቅሰው፤ ህብረተሰቡም ህገ ወጦችን በማጋለጥ ከመንግስት ጎን እንዲቆም አሳስበዋል።ጥቂት ህገ-ወጥ ነጋዴዎች የብዙሃኑን ህጋዊ ነጋዴ ስም እያጠፋ በመሆኑ ተገቢው ክትትልና እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የአማራ ክልል የንግድና ዘርፍ ማህበራት ፕሬዝዳንት አቶ ሱሌማን ኢብራሄም ናቸው።
ህዝቡ እንዳይጎዳ ነጋዴው ኃላፊነት ባለው አግባብ እንዲሰራ ለማስተማር ጥረት እያደረጉ መሆናቸውንም ገልፀዋል
በአማራ ክልል ከ420 ሺህ በላይ የንግድ ፈቃድ ያላቸው ነጋዴዎች እንደሚገኙ የንግድና ገበያ ልማት ቢሮው አመልክቷል።