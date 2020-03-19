ለኮሮናቫይረስ የባህል መድሃኒት በኢትዮጵያ ተገኝቶለታል መባሉ ሃሰት ነው … የጤና ሚኒስቴር

አዲስ አበባ መጋቢት 10/2012 (ኢዜ አ) ለኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ የባህል መድኃኒት ተገኝቶለታል መባሉ ሐሰት እንደሆነ የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
በሳይንስ ምንም የተረጋገጠ ነገር ስለሌለ ህብረተሰቡ ከእንዲህ አይነቱ ሀሰተኛ መረጃ ራሱን እንዲጠብቅ የጤና ሚኒስቴሩ አሳስቧል።
በአሁኑ ወቅት የዓለም ስጋት ለሆነው የኮሮናቫይረስ መድኃኒት ለማግኘት የበርካታ አገሮች ተመራማሪዎች ምርምር በማድረግ ላይ መሆናቸው ይታወቃል።
ከኮሮናቫይረስ መከላከል ጋር በተገናኘ ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያዎች የኢትዮጵያዊያን ባህል ሀኪሞች መድሃኒቱን አግኝተዋል በሚል በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጿል።
የሚሰራጨውን ሐሰተኛ መረጃ በተመለከተ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሰሐርላ አብዱላሂ እንደገለጹት፤ ውጤቱ ባልተረጋገጠ የባህል መድኃኒት ህብረተሰቡ መደናገር የለበትም።
ሌሎች አገሮች ባህላዊ ህክምናን እንደ አማራጭ የሚጠቀሙ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትር ዴኤታዋ፤ የባህል መድሃኒቶች ፈዋሽነታቸው በሳይንሳዊ መንገድ ሲረጋገጥ እንደሆነ ገልጸዋል።
‘በኢትዮጵያ ለኮሮናቫይረስ መድሃኒት አግኝተናል’ ከሚሉ ሰዎች ጋር ሚኒስቴሩ ውይይት ማድረጉን ገልፀው፤ መድሃኒት ተብሎ የቀረበው አማራጭ በሳይንስ ያልተረጋገጠና አዋጭነቱም ያልተጠና ስለመሆኑ ተናግረዋል።
መድሃኒቱ ፈዋሽነቱ በሳይንሳዊ መንገድ መረጋገጥ እንደሚገባውም ተናግረዋል።
በተለይም በቤት ውስጥ እየተቀመሙ ተሰሩ የሚባሉ መድሃኒቶች በሳይንስ ያልተረጋገጡ በመሆኑ ትክክል አለመሆናቸውን ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስን ስርጭት ለመከላከል እስከሁን በስፋት እየተተገበረ ያለው እጅን በሳሙናና በውሃ መታጠብ ሲሆን፤ የሰዎች የርስ በርስ ንክኪን መቀነስም በመፍትሄ አማራጭነት እየተወሰደ ይገኛል።
በኢትዮጵያም ይህንን ዘዴ በመተግበር በኩል እጅን መታጠብ፣ በሳኒታይዘርና በአልኮል እጅን ማጽዳት እንዲሁም ንክኪን ለመቀነስ የሚያስችሉ የተለያዩ ርምጃዎች ተወስደዋል።
የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለሁለት ሳምንት እንዲዘጉ፣ ትላልቅ ስብሰባዎችና ስፖርታዊ ውድድሮች እንዳይካሄዱ በመንግስት ተወስኖ ተባራዊ ተደርጓል።