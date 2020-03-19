በጋምቤላ ክልል የኮሮና ቫይረስን የመከላከል ስራ እየተካሄደ ነው

ጋምቤላ /ጂግጂጋ፤ መጋቢት 10/2012(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
የሶማሌ ክልል ሀገር ሽማግሌዎች ሸንጎ አባላት በበኩላቸው ህብረተሰቡ በሽታውን ለመከላከል የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
የጋምቤላ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ካን ጋልዋክ ለኢዜአ እንደገለጹት ክልሉ ጠረፋማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎችን ለመለየት በአምስት የመግቢያ በሮች የሙቀት ልየታ ስራ ተጀምሯል።
ሌሎች ሶስት ተጨማሪ የሙቀት ልየታ ጣቢያዎች ለማቋቋም ዝግጅት ተደርጓል ነው ያሉት።
ቫይረሱ በሀገሪቱ መግባቱ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ ቢሮው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም ቫይረሱን ለመከላከል መደረግ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎች ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል።
” ህዝቡ የሰላምታ ንክኪዎችን በማስቀረት፣ እጅን በሳሙና በመታጠብና አካባቢውን በማጽዳት እራሱን ከቫይረሱ እንዲጠበቅ ሰፊ የንቅናቄ ስራ እየተከናወነ ነው”ብለዋል።
ኃላፊው እንዳሉት በክልሉ ሰባት ጤና ተቋማት በቫይረሱ የተጠረጠሩ ሰዎች ተለይው የሚቆዩባቸው ቦታዎች ተዘጋጅተው በህክምና ቁሳቁስና ባለሙያ እየተሟላ ነው።
እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ለሰራተኞችና ለተገልጋዮች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን እንዲያቀርብ በክልሉ መንግስት በተላለፈው መመሪያ መሰረት ከትናንት ጀምሮ ተግባራዊ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
ቫይረሱን ለመከላከል የሚከናወኑ ስራዎችን የሚከታተልና የሚመራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱንም አቶ ካን አመልክተዋል።
የሶማሌ ክልል ሀገር ሽማግሌዎች ሸንጎ አባላት ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በህክምና ባለሙያዎች የሚተላለፉትን መልዕክቶችን በመተግበር የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቀረበዋል።
የሸንጎ ሰብሳቢ ገራድ ኮልሚዬ ገራድ መሀመድ ገራድ ዶል እንዳሉት ህብረተሰቡ የእጅ ንጽሕና በመጠበቅ እና የበሽታ ምልክት ከታየ ደግሞ ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ በሽታው ወደ ሌላው እንዳይዛመት ማድረግ ይጠበቃል።
የክልሉን ህብረተሰብ ስለ በሽታው ግንዛቤ እንዲይዝ ለማድረግ እንደሚያስተምሩም አመልክተዋል።
ገራድ አብዲማሊህ ገራድ በበኩላቸው ” የመከላከያ መንገዶችን በሚገባ በመከተል የመንግሥትን ጥረት ሊንደግፈው ይገባል” ብለዋል።
ህብረተሰቡ በበሽታው ዙሪያ በተሳሳተ መልኩ ከሚተላለፉ መረጃዎችን ራሱን በመጠበቅ በቀላሉ የሚተገበሩ የመከላከያ ዘዴዎችን መከተል እንዳለበት አባላቱ መክረዋል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዩሱፍ መሀመድ በበኩላቸው የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ የመግዛት አቅም ለሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እያቀረቡ መሆኑን ገልጸው፤በመገናኛ ብዙሃን የጥንቃቄ መልእክት እየቀረብን ነው ብለዋል።