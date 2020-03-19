የትግራይ ጤና ቢሮ በዶክተር ካትሪን ሃምሊን ሞት የተሰማውን ሀዘን ገለፀ

መጋቢት 10/2012 መቐለ ኢዜአ የፌስቱላ ህክምና አገልግሎት እንዲስፋፋ የጎላ አስተዋፅኦ ያበረከቱት ዶክተር ካተሪን ሃምሊን ያበረከቱት አስተዋፅኦ በቀላሉ የማይረሳ በመሆኑ በበጎ ተግባራቸው ሲታወሱ እንደሚኖሩ የትግራይ ክልል ጤና ቢሮና የጤና ባለሙያዎች ገለጹ።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ በዶክተር ካትሪን ሃምሊን ሞት የተሰማቸው ጥልቅ ሃዘን ገልጸዋል።
ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በክልሉ ባበረከቱት አስተዋፅኦ ሁሌም ሲታወሱ ይኖራሉ ብለዋል።
በክልሉ በነበረው የጤና አገልግሎት እጥረት ምክንያት ከ20 ዓመታት በፊት የፌስቱላ ህመም ከፍተኛ ችግር እንደነበር አስታውሰዋል።
ዶክተር ካትሪን በመቐለ የፌስቱላ ህክምና መስጫ ማእከል በመገንባት በክልሉ የተሟላ የህክምና አገልግሎት እንዲሰጥ በማድረግ በሽታው በተሻለ ደረጃ ላይ እንዲገኝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
በአገራችን የአዋላጅ ነርሶች በዲግሪ ደረጃ ትምህርት እንዲሰጥ ዶክተር ሀምሊን ያበረከቱት አስተዋፅኦ ቀላል አለመሆኑንም ዶክተር ሓጎስ አስረድተዋል።
የአውስትራሊያ ተወላጅ የሆኑት ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ከ60 ዓመታት በፊት ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ወደ አገራችን መጥተው የፌስቱላ ህክምና አገልግሎት እንዲስፋፋ ማድረጋቸው የገለጹት ደግሞ በመቐለ ሆስፒታል የፌስቱላ ህክምና ማእከል ኃላፊ ዶክተር መልአኩ አብርሃ ናቸው።
ዶክተርዋ በ96 ዓመታቸው ትናንት ከዚህ አለም በሞት በመለየታቸው ማዘናቸውንም ተናግረዋል።
ዶክተር ካትሪን በፌስቱላ ላይ ባደረጉት አስተዋጽኦ በአገር አቀፍ ደረጃ ከ60 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የፌስቱላ ተጠቂ ሴቶች ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ ማድረጋቸውን ዶክተር መልአኩ አብርሃ ተናግረዋል።
የፌስቱላ ህክምና የሚሰጡ የጤና ባለሙያዎች ከማሰልጠን ጀምሮ የህክምና መስጫ ማእከላት በአገራችን እንዲቋቋሙ የጎላ አስተዋፅኦ ማበርከታቸውንም አንስተዋል ።
ከአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች መካከል ወይዘሮ ትርሓስ ገብረሚካኤል እንደገለጹት ዶክተር ሃምሊን ርህሩህ፣ተስፋ የሚያሰንቁና ለሴቶች ህይወትማበብመሰረት የጣሉ ናቸው ብለዋል ።
ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ትልቅ ተግባር መሆኑን ከዶክተርዋ ትምህርት መውሰዳቸው የሚናገሩት ወይዘሮ ትርሓስ ለኢትዮጵያ ሴቶች ባለውለታእንደነበሩ በመግለፅ በሞታቸው የተሰማቸውን ሃዘን ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ በ1974 ዓም የመጀመሪያው የፌስቱላ ህክምና መስጫ ማእከል እንዲቋቋም ያደረጉት ዶክተር ካትሪን እስካሁን በባህርዳር፣ በመቐለ፣በይርጋለም፣ በመቱና በሃረር ከተሞች ተመሳሳይ ማእከላት እንዲቋቋም ማድረጋቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ ።
ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የክብር ዜግነት እንደተሰጣቸው ይታወሳል።