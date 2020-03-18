የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተቻለንን ሁሉ ጥንቃቄ በማድረግ ላይ ነን- ነዋሪዎች

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 9/2012 ( ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተቻላቸውን ሁሉ ጥንቃቄ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሥራ ሃላፊዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል አስተያየት ሰጭዎቹ።
እጅን በሳሙና መታጠብ፣ በመጨባበጥ የሚሰጠውን ሰላምታ ማስቀረት፣ ንጽህናን መጠበቅ የኮሮና ቫይረስን መከላከያ መንገዶች እንደሆኑ ይነገራል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች እጃቸውን በተደጋጋሚ እንደሚታጠቡና በእጅ በመጨባበጥ ሰላምታ እንደማይለዋወጡ ገልጸዋል።
ወጣት ኃይለማርያም ማስሬ በመጨባበጥ የሚደረግን ሰላምታ ከእምነት ጋር የሚያይዙ ሰዎች ቢኖሩም የቫይረሱ መተላለፊያ መሆኑ ከታወቀ መቅረቱ ተገቢ ነው ይላል።
የኮሮና ቫይረስን መከላከል የግል ንጽህናን ከመጠበቅ የሚጀምር በመሆኑ ሁላችንም የየራሳችንን ጥረት ካደረግን ቫይረሱን መግታት እንችላለን የሚለው ደግሞ ናትናኤል አዳነ ነው።
በመጨባበጥ ሰላምታ መለዋወጥ የተለመደ በመሆኑ ለማቆም አስቸጋሪ ቢሆንም ለጤናችን ቅድሚያ መስጠት ይኖርብናልም ብሏል።
ወጣት አቤል ሰሎሞን ደግሞ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገልጿል።
የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎችም ትርፍ በጫኑ ተሽከርካሪዎች ላይ መሳፈር የለባቸውም ብለዋል።
መንግስትም በትራንስፖርት እጥረት ትርፍ የሚጭኑ ተሽከርካሪዎችን መቆጣጠር ነጻ አገልግሎት የሚሰጡትን ማሰማራት እንዳለበት ጠቁመዋል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል መንግስት ትርፍ በሚጭኑ ታክሲዎችና ሌሎች የትራንስፖርት መገልገያዎች ላይ ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ እንዳለበትም ነዋሪዎቹ አሳስበዋል።