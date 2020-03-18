የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑ የሰላምና ደህንነት ቢሮ ገለጸ

ደሴ፣ መጋቢት 9/2012 ( ኢዜአ) በአማራ ክልል የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ገለጸ።
የህብረተሰቡን ሰላምና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚያግዝ የንቅናቄ መድረክ ዛሬ በደሴ ከተማ ተካሂዷል፡፡
የቢሮው ልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበባው ውቤ በመድረኩ እንዳሉት በክልሉ የነበረው የጸጥታ ችግር ለማስተካከል ከህብረተሰቡ ጋር ሲሰራ ቆይቷል፡፡
በዚህም የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግም የህግ የበላይነትን በማስከበር ህብረተሰቡ ያለ ስጋት ወጥቶ እንዲገባ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህም የስጋት አካባቢዎችም ተለይተው ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው ” ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሚሆኑ ግለሰቦችም በጥናት እየተለዩ ለህግ እየቀረቡ ነው” ብለዋል።
በየአካባቢው የሚስተዋሉ ኢ-መደበኛ አደረጃጀቶችን በማስተካከል የተረጋጋና ለልማት ተመራጭ ክልል እንዲሆን የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን አስረድተዋል፡፡
ህብረተሰቡ ቀደም ሲል እንደነበረው ከመንግስት ጎን ሆኖ ወንጀለኞችን በማጋለጥና ለሰላም ዘብ በመቆም የድርሻውን እንዲወጣ አቶ አበባው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሃመድ በበኩላቸው የወሎን ህዝብ አንድነት በማናጋት አካባቢውን የብጥብጥ ቀጠና ለማድረግ በተደጋጋሚ ቢሞክሩም ከሰላም ፈላጊው ህዝብ ጋር በመቀናጀት ማክሸፍ መቻሉን ተናግረዋል።
ከአፋር ክልልና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አመራሮች፣ የኃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶችና ባለድርሻ አካላት ጋር በየጊዜው የሰላም ኮንፈረሶችን በማድረግም ልዩነቶችን በውይይት መፍታት መቻሉን አመልክተዋል።
የተገኙ የሰላም ቱርፋቶች ተስፋፍተው እንደሚጠናከሩም ገልጸዋል።
“ከሚያጎራብተን ጭፍራ ወረዳ ጋር በግጦሽ ፣ እንሰሳት ስርቆትና ሌሎች አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በውይይት እየተፈቱ ነው” ያሉት ደግሞ የወረባቦ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ኻሊድ መሃመድ ናቸው፡፡
የኃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በወሎ ባህል በመሸምገል በዳይ ካሳ እንዲሰጥና የተሰረቁ እንስሳትም እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው ፤ በየጊዜው የሰላምና የህዝብ ለህዝብ ውይይቶች እንደሚደረጉ ገልጸዋል።
የቦረና ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ደረጀ አራጋው እንደገለጹት እየመሸጉ የአካባቢውን ሰላም ያደፈርሱ የነበሩ ስምንት ሽፍቶችን በተቀናጀ አግባብ በመያዝ ቀጠናዊ ሰላም ማስፈን ተችሏል።
አሁንም የስጋት ቀጠናዎች ተለይተው ከክልልና ዞኑ ጋር በመቀናጀት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው፤ ” ህብረተሰቡም ተደራጅቶ ሰላሙን እያስጠበቀ ይገኛል “ብለዋል፡፡
በንቅናቄ መድረኩ ከክልሉና ከደቡብ ወሎ ዞን የተውጣጡ አመራሮች፣ የፀጥታ፣ የፍትህና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡