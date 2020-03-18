በሀረሪና በሶማሌ ክልሎች ኮሮና ቫይረስን የመከላከል ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሏል

ሀረር /ጅጅጋ መጋቢት 9 /2012 (ኢዜአ ) በሐረሪ ክልል ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ እየተከናወኑ ያሉ የመከላከል ተግባራት ተጠናክሮ መቀጠሉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተናገሩ፡፡
የሀረሪ ክልል የካቢኔ አባላት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን በዛሬ እለት ገምግመዋል፡፡
በውይይቱ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባቱ አስቀድሞ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ ተገብቷል ።
በዚህም ግንዛቤን የመፍጠርና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ላይ አበረታች ተግባራት ተከናውነዋል፡፡
የቫይረሱ የመሰራጨት ባህሪ ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ የመከላከል ስራዎችን ማጠናከር ላይ ትኩረት መስጠት ይገባል ሲሉም አሳስበዋል፡፡
እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ ገለፃ በተለይም በምስራቁ አካባቢ የሚገኘው ህብረተሰብ የመሰባሰበና የመነካካት ልማድን በማስቀረት ቫይረሱን መከላከል ያስፈልጋል፡፡
የሀይማኖት አባቶች፣የሀገር ሽማግሌዎች በተለይም ወጣቶች በመረባረብና በመተጋገዝ ቫይረሱ በክልሉ እናዳይከሰትና ከተከሰተም እንዳይዛመት ማድረግ ወሳኝ ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በገጠሩ አካባቢ በተሽከርካሪ በመጨናነቅ የሚደረጉ ጉዞዎችን መቅረፍ ተገቢ ነው ያሉት ርእሰ መስተዳድሩ ለዚህም የትራፊክ ፖሊሶች የተጠናከረ ቁጥጥር ማድረግ እንደሚገባቸው አሳስበዋል ።
የክልሉ ጤና ጠበቃ ቢሮ ሃላፊ አቶ ኢብሳ ኢብራሂም በበኩላቸው በክልሉ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ከአጎራባች ክልሎች ፣ ከዩኒቨርሲቲና ከሌሎች አካላት ጋር የተቀናጀ ስራ እየተከናወነ ነው፡፡
በተጨማሪም ከወረዳ አመራሮችና ጤና ባለሙየታዎች ጋር በመተባበር የንቅናቄ ስራ በስፋት እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል፡፡
በበሽታው የተጠረጠሩ አካላት ለይቶ ማቆያ እና ህክምና መስጫ ማዕከል ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን ተናግረው በክልሉ በአሁኑ ወቅት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ የግብዓት እጥረት ለመቅረፍም ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አመላክተዋል፡፡
የሀረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሰለሞን ኩቹ በግምገማው ማጠቃለያ ላይ እንዳሉት እየተከናወኑ ያሉ ግንዛቤ የማሰጨበጥ ስራዎች ማጠናከር እና በተለይም አመራሩ ወደ ታች ወርዶ መስራት ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል፡፡
አያይዘውም በከተማው የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች የቫይረሱ ተጠቂ እንዳይሆኑ የሚመለከታቸው ተቋሟት ትኩረት መስጠት ይገባል ሲሉ ተገናግረዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በሶማሌ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ህብረተሰቡ የንጽሕና አጠባበቅ ተግባራትን እንዲያዘወትር የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እየተሰጠ ነው ተብሏል ።
የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዩሱፍ መሀመድ ዛሬ በሽታውን ለመከላከል እየተከናወኑ ያሉት ተግባራትን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል ።
ቫይረሱን ለመከላከል በቶግ ውጫሌ ድንበር መግቢያና መውጫ በር ላይ የመጀመሪያ የምርመራ ጣቢያ መከፈቱን ተናግረዋል ።
“በክልሉ እስከ አሁን ባለው መረጃ በበሽታው የተያዘ ወይም ተጠርጥሮ በማቆያ ማእከል የገባ አካል የለም” ነው ያሉት