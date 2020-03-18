ኮሮናን ለመከላከል የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ እያደረጉ ያሉ ሊመሰገኑ ይገባል

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 9/2012 ( ኢዜአ) የኮሮናን ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል አቅም ለሌላቸው ዜጎች የንጽህና መጠበቂያዎች ድጋፍ እያደረጉ ያሉ ወገኞች ሊመሰገኑ እንደሚገባ ተገለጸ።
የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል መንግስት የእጅ ማፅጃ ኬሚካል፣ ሳሙናና የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያዎች ለኅብረተሰቡ በማቅረብ ላይ ይገኛል።
በአጋጣሚው ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ የተጋነነ ዋጋ በመጫን ህብረተሰቡን ለችግር የዳረጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ቢኖሩም በቅንነት ባላቸው አቅም ህዝቡን ከቫይረሱ ለመከላከል እሚሰሩ አሉ።
ኢዜአ በተለምዶ ዮሐንስ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ አብ መድኃኒት ቤት አቅም ለሌላቸው እንዲሁም እግር ጥሏቸው በዚያ ላለፉ ወገኖች የእጅ ማፅጃ ኬሚካል፣ አልኮል፣ ጓንትና የፊት ጭምብል በነጻ ሲሰጥ ተመልክቷል።
በመድኃኒት ቤቱ የንጽህና መጠበቂያ ሲወስድ ያገኘነው ወጣት ያሬድ ገዳሙ መድኃኒት ቤቱ እየፈጸመ ላለው ተግባር ሊመሰገን፤ ሌሎችም ይህን በጎነት ሊተገብሩት ይገባል ሲል ተናግሯል።
ይህ መልካም ተግባር ለሌሎች መድኃኒት ቤቶች አርዓያ እንደሚሆንም ነው የገለጸው።
“መድኃኒት ቤቱ እያደረገ ያለው በጎ ተግባር የሚበረታታ ነው” ያለው ደግሞ ማርቆስ ደመረ ነው።
አቅም ለሌላቸውና ለመንገደኞች የንጽህና መጠበቂያ ምርቶችን በነጻ የሰጠው መድኃኒት ቤት ባለቤት አቶ ሳህሉ ሽፈራው ይህን ተግባር እየፈጸሙ ያሉት ባላቸው አቅም ዜጎችን ለመርዳት ባላቸው ፍላጎት መሆኑን ገልጸዋል።
ከትናንትናው ዕለት ጀምሮ የንጽህና መጠበቂያዎቹን ሲሰጡ በመቆየታቸው የእጅ ማጽጃ ኬሚካል /ሳኒታይዘር/ እና አልኮል በመጨረሳቸው ያዘዙት እስኪመጣላቸው ጓንትና የፊት ጭምብል እየሰጡ መሆኑንም አክለዋል።
ይህን መልካም ተግባር አቅማቸው በፈቀደ መጠን እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል።
የተሻለ አቅም ያላቸው ሰዎች ወገንን ለመርዳት ይሄን መልካም ተግባር እንዲፈጽሙም አቶ ሳህሉ መክረዋል።