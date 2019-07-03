መንግሥት የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥ የያዘውን አቋም እንደሚደግፉ የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ

አሶሳ ሰኔ 26 /2011 መንግሥት የአገሪቱን የጸጥታ ችግሮች ለመፍታት የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥ የያዘውን አቋም እንደሚደግፉ የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ከከተማው ነዋሪዎች ዉስጥ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳስረዱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ያንጸባረቁት አቋም ትክክለኛ በመሆኑ ይደግፉታል።
መንግሥት የአገሪቱን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የያዘው አቋም እንዳስደሰታቸውም ተናግረዋል።
ከነዋሪዎች መካከል አቶ መለሰ ምህረቱ መንግሥት የሕግ የበላይነትን ለማስከበር ወደ ጠንካራ እርምጃ ለመግባት እንደቆረጠ ሪፖርቱ አመላክቷል ብለዋል።
ኢኮኖሚውን ለማሻሻልና በምርጫ፣ የዴሞክራሲ ተቋማትን ለማጠናከር የተከናወኑ ተግባራት እንዲሁም ለውጡን ለማደናቀፍ የተደረገውን ሴራ በትዕግስት ለማለፍ የተደረገው ጥረት እንደኮሩበት ተናግረዋል።
ሕገ መንግሥቱን በተመለከተ አሁን በሀገሪቱ ያለውን ጫፍ የረገጡ ሁለት ሀሳቦችና ፌዴራሊዝም አስመልክቶ የተሰጠው ማብራሪያ የሚያገናዝብ አዕምሮ ላለው ግልፅና ሚዛናዊ አቅጣጫ እንዳመለከታቸው አቶ መለሰ ገልጸዋል።
መንግሥት በቀጣዩ ዓመት ወጣቱን ወደ ሥራ ማስገባትና ኢኮኖሚውን ማሻሻል የቤት ሥራው ሊሆን እንደሚገባ ያመለከቱት አስተያየት ሰጪ፣ኅብረተሰቡ ደግሞ ከለውጡ ውጪ አማራጭ እንደሌለ ተገንዝቦ ድጋፍ ማድረግ ይገባዋል ብለዋል።
አቶ በፈቃዱ ወልደመስቀል የተባሉ ነዋሪ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት የመንግሥት የሥራ አፈፃፀምን እንዳመላከተ ገልጸዋል።
መንግሥት ከአንድ ዓመት በላይ ዴሞክራሲን፣ አንድነትና ፍቅርን በተግባር አስተምሯል ያሉት ጡረተኛው አስተያየት ሰጪ፣”እኛ ግን የመደመር ፅንሰ ሃሳብ ስላልገባን የሚጠበቅብንን አላደርግንም” ሲሉም በቁጭት ተናግረዋል።
ወንጀለኞች ሕግና ሥርዓትን መሠረት በማድረግ ቅጣት ቢጣልባቸው ኖሮ፤ በቅርቡ በባህር ዳርና በአዲስ አበባ ከተሞች የተከሰተው ግድያ ባልተፈፀመ ነበርም ብለዋል።
የሕግ የበላይነትን ማስከበር የመንግስት የ2012 ዋነኛ ሥራ መሆን እንደሚገባው አቶ በፈቃዱ ጠቁመዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግጭት አስመልክቶ በአመራሩ ችግር እንደሚታይ በሪፖርቱ የተቀመጠው ሐሳብ ትክክለኛ እንደሆነም ገልጸዋል።
አቶ ሰለሞን ካሳ የተባሉ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ ሪፖርት በተለይም በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በኅብረተሰቡ ዘንድ የነበረውን ብዥታ እንዳጠራ ተናግረዋል።