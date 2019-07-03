የፍልሰተኞችን ድጋፍና እንክብካቤ ለማሻሻል ፖሊሲና ስትራቴጂ ማዘጋጀት እንደሚያስፈልጋት ሚኒስትር ዴኤታው ገለጹ

አዳማ ሰኔ 26 /2011 የፍልሰተኞችን ድጋፍና እንክብካቤ ለማሻሻል ፖሊሲና ስትራቴጂ ማዘጋጀት እንደሚያስፈልጋት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አመለከቱ።
በአገር ውስጥና ድንበር አቋርጠው የሚመጡ የውጭ ፍልሰተኖች አያያዝ ፣ ድጋፍና፣ እንክብካቤ ዙሪያ የተካሄደውን ጥናት ግብዓት ለማዳበር ያለመ መድረክ በቢሾፍቱ ከተማ ዛሬ ተጀምሯል።
ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር ማርቆስ ተክሌ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ኢትዮጵያ ለፍልሰተኞች የምታደርገውን አያያዝና ስብዓዊ ድጋፍ ለማሻሻል ፖሊሲና ስትራቴጂ ያሻታል።
ይህም የፍልሰተኞችን አያያዝ ፣ በማህበራዊና የኢኮኖሚያዊች መስኮች የሚደረገውን እገዛ በስትራቴጂያዊ ዕቅድ ለመምራት ያስችላል ብለዋል።
የፍልሰተኞችን ጉዳይ ለመምራት በተደረገው ጥናት የታዩት ጠንካሬና ደካማ ጎኖችን በግብዓት በማዳበር ለሕግ አውጪ አካላት ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑንም ዶክተር ማርቆስ አስረድተዋል።
ባለፉት ሶስት ወራት ከሁለት ነጥብ አንድ ሚሊዮን በላይ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያ ቀያቸው መመለሳቸውን የተናገሩት ሚኒስትር ዴኤታው፣ መንግሥት የሕግ የበላይነትን ከማረጋገጥ ጀምሮ እየወሰዳቸው ያሉትን እርምጃዎች እንደሚያጠናከር ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ከተለያዩ የጎረቤት አገራት የፈለሱ ከ700ሺህ በላይ ስደተኞችን በማስጠለል ሰብዓዊ ድጋፍ እያደረገች መሆኗን የገለጹት ደግሞ በዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት የኢትዮጽያ ተወካይ ሚስተር ማላቦ ሞንጋ ናቸው።
አገሪቱ ለፍልሰተኞች ሰብዓዊ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር በትምህርት፣ በጤናና በሌሎች የመሠረተ ልማት ተቋማት ተጠቃሚ ማድረጓ በአፍሪካ በቀዳሚነት የምትጠቀስ መሆኗን አመልክተዋል።
መንግሥት የአገር ውስጥና የውጭ ፍልሰተኞች አያያዝ፣ ድጋፍና እንክብካቤ ለማሻሻል እያደረገ ያለውን ጥረት ድርጅታቸው በቴክኒክና በአቅም ግንባታ እንደሚያግዝም አረጋግጠዋል።
የአገር ውስጥ ፍልሰተኞች ወደነበሩበት ቀያቸው እንዲመለሱ መንግሥት የወሰደው እርምጃ ይደነቃል ያሉት ተወካዩ፣በዚህም በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ስብዓዊና ማህበራዊ ቀውስ በአጭር ጊዜ መወገዱን ተናግረዋል።
ለተፈናቃዮች እየተደረገ ያለው ድጋፍ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ያሉት ደግሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አማካሪው አቶ አስቻለው ዓባይነህ ናቸው።
በዋናነት የግጭትና መፈናቀል መንስዔዎችን ማስቆምና የምግብ እጥረትና ተያያዥነት ያላቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚ ችግሮች እንዳያጋጥም ማድረግ ችግሩን በዘላቂነት ለመከላከለል ያስችላል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በያዘነው ዓመትበ የስደተኞች ዓዋጅ ማውጣቷ ይታወሳል።