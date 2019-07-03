የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ወደ ኒጀር አቅንተዋል

ሰኔ 26/2011 የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 12ኛው የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ወደ ኒጀር አምርተዋል።
በኒጀር ርዕሰ መዲና ኒያሚ የሚካሄደው አስቸኳይ ስብስባው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ወደ ተግባር ማስገባት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ እንደሆነ ተገልጿል።
አቶ ገዱ ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ከሚካሄደው አስቸኳይ ስብበባው ባለፈ ነገና ከነገ በስቲያ በሚካሄደው 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብስባ ላይ እንደሚሳተፉም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ለኢዜአ በላከው መግለጫ አስታውቋል።
በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሐምሌ 1 ቀን 2011 ዓ.ም የአፍሪካ ህብረት የመጀመሪያው የመንፈቀ ዓመት የአፍሪካ ህብረት እና የቀጠናው ኢኮኖሚ ማህበረሰቦች ውይይት ላይ እንደሚሳተፉም ተመልክቷል።
ኒጀር የአፍሪካ ህብረት ስብሰባን ስታስተናግድ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም በሚካሄደው 12ኛው አስቸኳይ ስብሰባ የህብረቱ ታሪካዊ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ወደ ተግባር በይፋ እንዲገባ ያደርጋል ተብሎም ይጠበቃል።
የአፍሪካ አገራት መሪዎች የአህጉሪቷን የነጻ የንግድ ቀጠና ለመመስረት እ.አ.አ በ2012 የተስማሙ ሲሆን ከሶስት ዓመት በፊት የምስረታውን ስምምነት ለመፈረም ድርድር መጀመራቸው የሚታወስ ነው።
የአፍሪካ ህብረት በመጋቢት ወር 2010 ዓ.ም በሩዋንዳ ርዕሰ መዲና ኪጋሊ በተካሄደው 10ኛው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ከህብረቱ 55 አባል አገራት 44ቱ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትን መፈረማቸው የሚታወስ ነው።
የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና በአፍሪካ አጀንዳ 2063 ከተያዙ ግንባር ቀደም ፕሮጀክቶች አንዱ ሲሆን፥ ለአፍሪካዊያን በኢኮኖሚ ውህደት ብልፅግናቸውን ከማረጋገጥ አኳያ ከፍተኛ እድል ይከፍታል ተብሎ ታምኖበታል።
የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት እ.አ.አ በ2020 የአፍሪካን አገራት የንግድ ልውውጥ በ52 በመቶ እንደሚጨምረው የአፍሪካ የኢኮኖሚ ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል።
የመንግሥታቱ ድርጅት የንግድ ለልማት ጉባኤ በስምምነቱ መሰረት የአፍሪካ አገራት እቃዎች ላይ የሚጥሉትን ቀረጥ በማንሳታቸው የአራት ነጥብ አንድ ቢሊዮን ዶላር ወጪ ቢያስወጣቸውም በረጅም ጊዜ ውስጥ ከንግድ ልውውጡ 16 ነጥብ አንድ ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንደሚያስገኝላቸው ግምቱን አስቀምጧል።
ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን 22 የአፍሪካ ህብረት አባል አገራት ከአገራቸው ህግ አውጪ አካል ወይም ፓርላማ ካጸደቁ ብቻ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ22 በላይ አገራት ስምምነቱን በማጽደቃቸው ወደ ተግባር መግባት ይችላል።