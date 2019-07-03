በነቀምቴ በሕገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከ41ኩንታል በላይ ቅሽር ቡና ተያዘ

ነቀምቴ ሰኔ 26/2011 በነቀምቴ ከተማ አስተዳደር በሕገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከ41ኩንታል በላይ ቅሽር ቡና መያዙን ፖሊስ ገለጸ፡፡
ግምቱ ከ265ሺህ ብር በላይ እንደሚያወጣም ተመልክቷል።
በከተማው አስተዳደር የወረዳ አንድ ፖሊስ አዛዥ ዋና ሳጅን ነጋ በቀለ ለኢዜአ እንደገለጹት ቡናው የተያዘው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ-3 አዲስ አበባ 04255 በሆነ መለስተኛ የጭነት ተሽከርካሪ ቡናውን ወደ አዲስ አበባ ለማሳለፍ ሲሞከር ነው።
ፖሊስ ከሕዝቡ በደረሰው ጥቆማ መሠረት ባደረገው ክትትል 03 ቀበሌ ውስጥ ትናንት በቁጥጥር ሥር መዋሉን አስታውቀዋል፡፡
አሽከርካሪው ቡናውን ያለ ሕጋዊ የቡና ንግድ ፈቃድ ሲያንቀሳቀስ እንደነበርና ቡናውን ለመደበቅ በተሽከርካሪው ላይ የፕላስቲክ ጫማዎች ጭኖ እንደነበር አስረድተዋል።
በአሽከርካሪው ላይ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን ዋና ሳጂን ነጋ ገልጸዋል፡፡
ምዕራብ ወለጋ ዞን በቡና አምራችነታቸው ታዋቂ ከሆኑ የአገሪቱ አካባቢዎች አንዱ ሲሆን፣ምርቱ ለአገሪቱ የውጭ ምንዛሪ እንደሚያስገኝ ይታወቃል።