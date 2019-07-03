የዓለም አቀፍ ገንዘብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ክሪስቲን ላጋርዴ የአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክን ለመምራት በእጩነት ቀረቡ

ሰኔ 26/2011የ63 ዓመት አዛውንትዋ ክሪስቲን ላጋርዴ የአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክ በበላይነት ለመምራት በእጩነት መቅረባቸውን የሉክዘምበርግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዣቬር ቤቴል አስታውቀዋል፡፡
ክሪስቲን ላጋርዴ እንደ አውሮፓውን አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ የዓለም አቀፍ ገንዘብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተዋል፡፡
ክሪስቲን የድርጅቱ ዋና ሃላፊ መሆን የቻሉ የመጀመሪያ ሴትም ናቸው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የአውሮፓ አገራት መሪዎች የቤልጂየም ጠቅላይ ሚኒስትር ቻርልስ ሚሼልን የህብረቱ ካውንስል ፕሬዚዳንት ፣የስፔን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጆሴፕ ቦሬልን የህብረቱ ከፍተኛ ዲፕሎማት እንዲሁም የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ኡርዩሱላ ቮን ደር ሌይን የአውሮፓ ኮሚሽን ዋና ኃላፊ አድርጎ ሰይመዋል፡፡
ክሪስቲን ላጋርዴ የአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክን ለመምራት መስማማታቸውንና አሁን ያሉበት ሃላፊነትን እንደሚያስረክቡም አስታውቀዋል፡፡
ሆኖም ክሪስቲን ላጋርዴ የአውሮፓ ማእከላዊ ባንክን መምራት የሚችሉት የሕብረቱ ፓርላማ ከጻደቀው በኋላ መሆኑን ተገልጿል፡፡
የመረጃው ምንጭ ሲጂቲኤን አፍሪካ ነው