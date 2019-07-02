የኢኮኖሚ እና ንግድ ኤክስፖው የአፍሪካ ምርቶች በቻይና ገበያን በስፋት እንዲያገኙ ያስችላል

ሰኔ 25/2011 በቻይና እና አፍሪካ መካከል ያለውን የንግድ ልውውጥ ፍትሀዊ እና ሚዛናዊ በማድረግ አሁን ካለበት ወደ ተሻለ ምዕራፍ ያሸጋግራል የተባለው የመጀመሪያው የቻይና አፍሪካ የኢኮኖሚ እና ንግድ ኤክስፖ ተካሂዷል፡፡
በቻይና ሁናን ግዛት ዋና ከተማ ቻንግሻ የተካሄደው ኤክስፖ የቻይና እና አፍሪካን የኢኮኖሚ ትብብር ለማሳደግ ከኢንቨስትመንትና መሰረተ ልማት ግንባታ በተጨማሪ የንግድ ትብብሩ ዋነኛው የኢኮኖሚ እድገት ምንጭ መሆኑን የቻይና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሁ ቹንሁዋ ገልፀዋል፡፡
ቻይና ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በምታደርገው የንግድ ልውውጥ ላኪ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ ምርቶችን በስፋት ታስገባለችም ብለዋል፡፡
ቻይናም ሆነች አፍሪካ እያደገ ለመጣው የንግድ ልውውጥ የእያንዳንዳቸውን ገበያ የሚሹ መሆኑን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው የቻይና አፍሪካ የኢኮኖሚ እና ንግድ ኤክስፖ የዚሁ ማሳያ ነው ብለዋል፡፡
ባለፉት ተከታታይ አስርት አመታት ቻይና የአፍሪካ ዋነኛ የንግድ አጋር መሆኗን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡
የቻይና የንግድ ሚኒስቴር እኤአ በ2018 ባወጣው ሪፖርት መሰረት የቻይና አፍሪካ የንግድ ልውውጥ 204.2 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል፡፡
ይህም በየዓመቱ በ20 ከመቶ እድገት እያሳየ መምጣቱን ነው መረጃው የሚያሳየው፡፡
ቻይና ከአፍሪካ የምታስገባው የግብርና ምርት እኤአ 2018፤ በ22 ከመቶ ማደጉን የጠቀሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በምርቶች የጥራት ደረጃ ላይ ግን ሁለቱም መስራት እንደሚጠበቅባቸው ነው የገለጹት፡፡
የኤክስፖው የክብር እንግዳ የነበሩት የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ እንዳሉት፤ የቻይና አፍሪካ ግንኙነት በንግዱ ዘርፍ ያለውን የአንዱን የበላይነት የሚያንጸባርቅ ሳይሆን ፍትሐዊ እና ሚዛናዊ እንዲሆን ኤከስፖው በር ይከፍታል፡፡
ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ አያይዘውም “እኛ የምንሰራው ለጋራ ተጠቃሚነት ማዕቀፍ ነው” ብለዋል፡፡
እኤአ መስከረም 2018 ቤጂንግ በተካሄደው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ላይ ፕሬዝዳንት ሺ ጂንግ ፒንግ ይህንን ኤክስፖ ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል፡፡
ፕሬዝዳንት ሺ ጂንግ ፒንግ በወቅቱ ስምንት ዋና ኢኒሼቲቭስ ተብለው የተለዩት ንግድ፣ ጤና፣ ኢንዱስትሪ፣ መሰረተ ልማት ትስስር፣ አረንጓዴ ልማት፣ የአቅም ግንባታ ስልጠና፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲሁም በሰላም እና ፀጥታ መስኮች ቻይና ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በትብብር እንደምትሰራ ጠቁመው ነበር፡፡
የመጀመሪያው የቻይና አፍሪካ የኢኮኖሚ እና ንግድ ኤክስፖ የሁለቱን አካላት መንግስታት፤ ቲንክ ታንክ፤ የግል ኢንተርፕራይዞች እና የፋይናንስ ተቋማት ያቀራረበ ና ስለ ፕሮጀክት ትብብራቸው እንዲመክሩ እድል መክፈቱን የሁናን ግዛት ተወካይ ሉኦ ጂያንጁን ገልጸዋል፡፡
በሁናን ግዛት ዋና ከተማ ቻንግሻ በተካሄደው የቻይና አፍሪካ የኢኮኖሚ እና ንግድ ኤክስፖ ላይ በቻይና መንግስት፤ የግል ኩባንያዎች እና በአፍሪካ አጋሮቻቸው መካከል የ20.8 ቢሊዮን ዶላር የትብብር ሰነድ ተፈርሟል፡፡
በኤክስፖው የተሳተፉት የአፍሪካ ሀገራት የተለያዩ የግርብርና ምርቶቻቸውን፤ የእደ ጥበብ ውጤቶችን፤ የቱሪዝም ሀብቶቻቸውን እና ሌሎችን በቻይና ገበያ አስተዋውቀዋል፡፡
ለሶስት ቀናት በቆየው በዚህ ኤክስፖ 53 የአፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ ከተለያዩ አለም አቀፍ ድርጅቶች የተውጣጡ ከ10 ሺህ በላይ እንግዶች እና ኩባንያዎች ተሳትፈዋል፡፡
ሁለተኛው የቻይና አፍሪካ ኢኮኖሚ እና ንግድ ኤክስፖ እኤአ 2021 እንደሚካሄድ አዘጋጅ ኮሚቴው ገልፀል፡፡