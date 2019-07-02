የአርማወር ሐንሰን ኢንስቲትዩት ለዘጠኝ ማህበራት ድጋፍ አደረገ

ሰኔ 25/2011 በአለርት ሆስፒታል የአርማወር ሐንሰን ኢንስቲትዩት በሶስት የስራ ዘርፎች ተደራጅተው ስራ ላይ ለተሰማሩ ዘጠኝ ማህበራት ድጋፍ አደረገ።
የድጋፉ ተጠቃሚ የሆኑት የማህበራቱ አባላት በአለርት ሆስፒታል የስጋ ደዌ ህክምና አግኝተው ጤናቸው የተመለሰና ወደስራ የተሰማሩ ናቸው።
የማህበራቱ አባላት በተደረገላቸው ድጋፍ በወፍጮ፣ በጥጥ ፈትል እና በሻወር አገልግሎት ዘርፎች እንደሚሰማሩ ተገልጿል።
የማህበራቱ አደረጃጀት በጉዳታቸው አይነትና ባላቸው የለውጥ ሂደት ሲሆን በአጠቃላይ ከ230 በላይ የስጋ ደዌ ተጎጂ የህብረተሰቡ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርግ የቁሳቁስ ድጋፍ ነው ተብሏል።
ይህም ሁለት የወፍጮ ድንጋይ፣ 50 ኩንታል ጥጥ፣ 3 ባለ 5 ሺህና 3 ባለ1ሺህ ሊትር የውሃ ታንከሮችን በ219 ሺህ 535 ብር ገዝቶ ድጋፍ አድርጓል።
የአርማወር ሐንሰን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አበበ ገነቱ ድጋፉ ከኢንስቲትዩቱ ማህበረሰብ አቀፍ የአገልግሎት በጀት የተገኘ ገንዘብ መሆኑን ገልጸዋል።
የድጋፉ ተጠቃሚዎች ከዚህ በፊት ሆስፒታሉ የስጋ ደዌ ህክምና አግኝተው የተፈወሱ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው ማህበራት ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ጥናት ተደርጎ የተለዩ መሆናቸውን ያመለከቱት ዶክተር አበበ የኢንስትቲዩቱ አቅም በፈቀደ መጠን ለሌሎች ማህበራት ድጋፍ ለማድረግ እንደሚሰራ አመልክተዋል።
በተሰማሩበት የስራ መስክ ውጤታማ የሚሆኑ ማህበራት ቅድሚያ እንደሚሰጣቸውም ጠቁመዋል።
የአርማወር ሐንሰን ኢንስቲትዩት በኢትዮጵያ እ.ኤ.አ. ከ1970 ጀምሮ የጤናውን ዘርፍ እየደገፈ የሚገኝ ተቋም ነው።
የምርምር ተቋሙ በስጋ ደዌ ህክምና ከመስራት ባሻገር በጤና ዘርፍ ምርምርና ጥናት እንዲካሄድ ከፍተኛ እገዛ የሚያደርግና የተሻለ የምርምር ውጤት ለሚያስመዘግቡ ወጣት ተመራማሪዎች በዓመቱ ዕውቅና ይሰጣል።