በዕደጥበብ ሙያ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ይሰራል-ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር

ሰኔ 25/2011 ሴቶችን በዕደጥበብ ሙያ በሚሰሩት ልክ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው ስራ እየተሰራ መሆኑ ተገለፀ።
የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የሴቶች የዕደጥበብ ተጠቃሚነት ለኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በሚል መርህ ሐሳብ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተወያይቷል።
በውይይቱ በግልና በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው የዕደጥበብ ስራዎችን የሚሰሩ ሴቶች ስራዎቻቸውን ይዘው ቀርበዋል።
ወጣት አሚዬ ሳህሌ ከሶስት አመት በፊት ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ መጥታ ዘመድ ጋር ካለስራ ተቀምጣ ነበር። ከአዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ቢሮ ባገኘችው የሙያ ስልጠናም የቁልፍ መያዣ፣ የእጅና የአንገት እንዲሁም የተለያዩ ጌጣጌጦችን መስራት ጀመረች።
አሚዬ አሁን በዕደጥበብ ሙያ እየተዳደረች ቢሆንም የገበያ ትስስርና የግብዓት ችግር ስራውን በተገቢው መልኩ እንዳትከውን ማድረጉን ታነሳለች ።
አካል ጉዳተኛ መሆኗ እንደልቧ ተንቀሳቅሳ ለስራዋ የሚያስፈልጋትን ግብዓት(ጨሌ) ማግኘት እንዳትችል ማድረጉን ገልፃ ስራዋን ለማስፋት የገበያና የግብዓት ችግሮች ሊፈቱላት እንደሚገባ ገልፃለች።
ከሀረር የመጡት ሌላዋ አስተያየት ሰጪ አረቢት ሳይ በበኩላቸው ተደራጅተው እንደመሶብ ያሉ የቤት ውስጥ መገልገያዎችንና የተለያዩ የዕደጥበብ ውጤቶችን እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል።
ቅድሚያ ቤተሰብን በማገዝ የተጀመረው ስራ በኋላ የራሳቸውን ስራ ለመጀመር ባደረባቸው ፍላጎት ለአምስት ሆነው በመደራጀት ስራቸው መጀመራቸውንም ገልፀዋል።
ስራቸውን ለማስፋትና ያላቸውን የዕደጥበብ ክህሎት ለሌሎች ለማስተላለፍም እንዲረዳቸው እገዛ እንደሚሹ ያብራራሉ።
የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ወይዘሮ ያለምፀጋይ አስፋው እንዳሉት የዕደጥበብ ዘርፍ ሚሊዮኖችን ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል ዘርፍ ቢሆንም በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ አልዋለም።
በተለይም ቁጥራቸው የሀገሪቱ ግማሽ ህዝብ በላይ የሚሆነው ሴቶች የተለያዩ የዕደጥበብና የእጅ ሙያ ባለቤት ቢሆኑም ሙያቸውን ለቤት ውስጥ ፍጆታ እንጂ ለገበያ ማስገኛ እየተጠቀሙበት አይደለም ብለዋል።
የዛሬው ውይይትም ሴቶች በዕደጥበብ ሙያ ያላቸውን ተሳትፎና ተጠቃሚነት እንዴት ማሳደግ ይቻላል የሚለው የሚመከርበት እንደሆነ አስረድተዋል።
ሴቶች ከዘርፉ የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆኑና ዘርፉ ለሀገርና ለቱሪዝም እድገት ያለውን አስተዋፅኦ ማሳደግ እንዲችል የዕደጥበባት ማዕከል እንዲኖር እንደሚደረግ አስረድተዋል።
ማዕከሉ ሴቶች እርስ በርሳቸው የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉና የገበያ ቅብብሎሽ እንዲኖር በማድረግም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ጭምር የገበያ ትስስር እንዲኖር የሚያስችል እንደሚሆን አብራርተዋል።
በእደጥበብ ዘርፍ ለሚሰሩ ስራዎች ኀብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ የተዛባ በመሆኑም ዕደጥበብ ክቡር ሙያ እንደሆነ ማስተማር ያስፈልጋል ብለዋል።
በቀጣይም ሴቶች ያላቸው የዕደጥበብ ሙያ ዘመናዊ ለማድረግ የተለያዩ አጫጭርና የሙያ ስልጠናዎች እንደሚሰጡም ገልፀዋል።
በዘርፉ የሚገጥመውን የግብዓት፣ የፋይናንስና የአቅም ችግር በመፍታት ለሚሊዮኖች የስራ እድል ለመፍጠር እንደሚሰራና ሴቶች በሆቴሎችና መሰል ቦታዎች ስራዎቻቸውን የሚያስተዋውቁበት መድረክ ለመፍጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራም ተናግረዋል።
በውይይት መድረኩ የዕደጥበብ አውደ ርዕይና የተሞክሮ ልውውጥም ተደርጓል።