በዞኑ177ሺህ ሄክታር መሬት በችግኝ ይሸፈናል

አምቦ ሰኔ 24 / 2011 በምእራብ ሸዋ ዞን በክርምት ወቅት 177ሺህ ሄክታር መሬት በችግኝ እንደሚሸፈን የዞኑ እርሻ፣ ቡናና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ገለጸ።
መሬቱን በደን የሚሸፈነው ከ161 ሚሊዮን በላይ ችግኞች በመትከል መሆኑን በጽህፈት ቤቱ የተፋሰስና ደን ልማት ቡድን መሪ አቶ ገዛኸኝ ቀናጢ ለኢዜአ አስታውቀዋል።
በልማቱ ከ287ሺህ በላይ ሕዝብ በሚያደርገው ተሳትፎ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል።
በዞኑ 22 ወረዳዎች ተከላው የሚከናወነው በበጋ ወራት የተቀናጀ አፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በተከናወነባቸው ተፋሰሶች ነው ብለዋል።
ተከላው በዋነኝነት በአገር በቀል ዛፎች እንደሚያካትተም ቡድን መሪው ተናግረዋል።
በያዝነው ወርም ከ20 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን አስታውቀዋል፡፡
በደንዲ ወረዳ የችግኝ ተከላ ሥራ መሳተፋቸውን የገለጹት መምህር ሙለታ ደረጀ የሚተከለው ችግኝ የአካባቢ አየርን ሙቀት ለማስተካከል ጠቀሜታው የጎላ ነው ብለዋል።
የአምቦ ከተማ ነዋሪው አቶ በፈቃዱ ቱሉ በበኩላቸው ደን ለተፈጥሮ ሀብት ልማትና ውበት በመረዳት በግልና በጋራ ቦታዎች ላይ ችግኞች መትከላቸውንና እንክብካቤ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።
በዞኑ ባለፈው የክረምት ወቅት በ66ሺህ 693 ሄክታር ከተተከሉት 156 ነጥብ ሚሊዮን ችግኞች ውስጥ 65 ከመቶ ያህሉ እንደጸደቁ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡
በምዕራብ ሸዋ ዞን 104 ሺህ 799 ሄክታር የሚሸፍን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደን ይገኛል፡፡