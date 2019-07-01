በአሉባልታ መረጃዎች በመጠመድ የህዝቡ የመረዳዳትና የአብሮነት እሴቶች እየጠፉ ነው- የአ/አ ነዋሪዎች

ሰኔ 22/2011 ኢትዮጵያዊያን በችግር ወቅት የሚያደርጉትን መደጋገፍና አብሮነት የሁል ጊዜ ተግባር ለማድግ ፤ጥላቻን ከሚፈጥሩ እና ከስሜታዊነት መራቅ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
ከዚህ በፊት ከነበሩ የፍርሀትና የመታፈን ጊዜ በማለፍ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽበት ወቅት ላይ ቢሆንም እየታዩ ያሉ የእርስ በርስ ጥላቻና አሉባልታ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አህመድ እንዲሪስ ናቸው፡፡
ህብረተሰቡ ለረጂም ጊዜ የቆየውን የመተባበርና የአብሮነት እሴቶች በአሉባልታና የጥላቻ መረጃዎች እየተሸረሸሩ በመምጣታቸው ተግዳሮቶች እያጋጠሙ መሆኑን የተናገሩት አቶ አህመድ፤ መረዳዳትና የመተባበር ባህሎች በችግር ገዜ ብቻ ሳይሆን በሰላሙ ግዜም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ይላሉ፡፡
˝የምንጠላቸውን ሰዎች ለምንድነው የምጠላው መቼ ነው የጠላሁት ምን አድርጎኝ ነው፤ ለምንድ ነው የምፈራው የሚለውን በጽሞና ለይቶ መልስ በመስጠት ከጥላቻ ውስጥ መውጣት ያስፈልጋል˝ ሲሉም ገልጸዋል፡፡
የጥላቻ ንግግሮችና አላስፈላጊ አሉባልታዎች በስፋት የሚነዙበት የማህበራዊ ሚዲያዎች አጠቃቀም ላይ ጥንቃቄ ማድረግና ምክንያታዊ መሆን የእርስበርስ መረዳዳት የሁልጊዜ ተግባር እንዲሆን ይረዳልም ብለዋል ፡፡
በግለሰብ ደረጃ የሚደረጉ ክርክሮች ወደ አላስፈላጊ ጥላቻ እንዳይሄዱ ጥላቻን ከሚፈጥሩ፤ በብሄርና በሃይማኖት ከሚያቃርኑ ሃሳቦች መውጣት ያስፈልጋል ያሉት ደግሞ አቶ አላዛር ሀይሉ ናቸው፡፡
ማህበረሰቡ በጋራ ተገናኝቶ የሚደጋገፍባቸውና የሚጠያየቅባቸው እሴቶች እየተቀዛቀዙ ፖለቲካዊ አስተሳሰቦች እየጎሉ መምጣቱ ሌላው ችግር እንደሆነም ነው የተናገሩት፡፡
በየደረጃው ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች፣ ሚዲያዎችና የሃይማኖት አባቶች ጭምር የሚያስተላልፉት መልእክት ላይ ጥንቃቄ በማድረግ ለጋራ ሰላምና ለሀገር እድገት ወደ ሚያሰልፉ አቅጣጫ ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል፡፡
“መታኮስ እና መገዳደል ደረጃ ላይ ከተደረሰ ብኋላ ማስቆም ከባድ ነው” የሚሉት ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ አያልነህ ለገሰ፤ የእርስ በእርስ ጥላቻን ቀድሞ የመፍታት ስራ ለመስራት መንግስት ግልጽነትንና እኩልነትን ማጎልበት ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ብለዋል፡፡
ከመደማመጥና መከባበር ባህል ይልቅ በተዛባ የፖለቲካ አስተሳሰብ ምክንያት ሁሉም አብሮነት ላይ ከማተኮር በራሱ ጉዳይ ላይ ብቻ መጠመድ በመጀመሩ፤ ችግሩን ለመቅረፍ ማህበረሰቡ፣ መንግስትና የሃይማኖት አባቶች የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል፡፡
“እያንዳንዱ ሰው እኔ ምንድነው ችግሬ ብሎ እራሱን ሊያይ ይገባል፤ ልዩነትን ከሚያሰፋ ይልቅ አብሮነትን በሚያጠናክሩ ቱፊቶችና እሴቶች ላይ አተኩሮ መስራት ያስፈልጋል” በማልትም ምክራቸውን ለግሰዋል፡፡
ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ ገረመው ሃ/እየሱስ በሰጡት አስተያየት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለህብረተሰቡ አብሮነት የሚጠቅሙ ሀሳቦች አመንጪ ከመሆን ይልቅ በተለያዩ ምክንያቶች ተማሪዎች የሚጋጩባቸው እየሆኑ መምጣቱን ለችግሩ ምክንት ናቸው ብለዋል፡፡
ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የመከባበርና የመተዛዘን ባህል እንዲዳብር የበኩሉን ልያበረክት እንደሚገባም አቶ ገረመው በመፍትሔነት የገለጹት፡፡